Mercato OM : Guendouzi a plus de 25M€… direction un gros club de Liga ?

Selon la presse italienne, l’avenir de Mattéo Guendouzi à la Lazio Rome pourrait s’écrire loin de la capitale italienne. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille fait l’objet de plusieurs intérêts majeurs en Europe, dans un contexte de mercato estival particulièrement animé autour de son profil.

Guendouzi au cœur d’un dossier très disputé

D’après une information révélée par Il Messaggero, la Lazio envisage un départ de Mattéo Guendouzi lors de ce mercato, à condition de recevoir une offre jugée satisfaisante. Le club romain aurait fixé son prix à 30 millions d’euros pour son milieu international français, sous contrat et considéré comme un élément à forte valeur marchande.

Toujours selon le quotidien italien, Fenerbahçe aurait déjà formulé une proposition concrète estimée à 25 millions d’euros assortis de bonus, se rapprochant des exigences financières de la Lazio. Galatasaray suivrait également le dossier de près, tandis que Sunderland, récemment promu et ambitieux sur le marché, serait aussi attentif à la situation du joueur.



Ancien cadre du milieu marseillais, Guendouzi continue de susciter un intérêt important grâce à son volume de jeu, son intensité et son expérience acquise en Ligue 1, en Premier League et désormais en Serie A. Un profil recherché dans plusieurs championnats, à l’heure où les clubs structurent leur entrejeu pour la saison à venir.

L’Atlético de Madrid entre dans la danse

L’information la plus marquante concerne toutefois l’Atlético de Madrid. Il Messaggero indique que des intermédiaires de la Lazio étaient présents à Madrid samedi afin d’échanger avec les dirigeants colchoneros. Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético, apprécierait particulièrement le profil de Mattéo Guendouzi, qu’il verrait comme un renfort compatible avec l’exigence physique et tactique de son système.

Il Messaggero : Mattéo #Guendouzi vers un départ de la Lazio, qui réclame 30M. Fenerbahçe a mis sur la table 25M+bonus, Galatasaray également intéressé tout comme Sunderland. Des intermédiaires du club romain étaient à Madrid samedi pour négocier avec l’Atlético : Simeone veut le… pic.twitter.com/p6CdgSG7BU — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) January 5, 2026



Dans le même temps, la Lazio tenterait d’explorer la piste d’un échange impliquant Giacomo Raspadori, attaquant italien dont le profil serait apprécié par Maurizio Sarri. Une opération toutefois complexe, le joueur offensif devant encore trancher sur son avenir, partagé entre une éventuelle continuité dans son club actuel, un départ vers la Roma ou une autre destination européenne.

Un dossier suivi de près à Marseille

Du côté de l’OM, ce feuilleton est observé avec attention. Le club phocéen dispose d’un pourcentage estimé à 10% (voir 20% selon certains médias italiens)…