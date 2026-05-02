Mercato OM – Habib Beye : “je ne démissionnerai jamais…”

L’Olympique de Marseille a subi un revers sévère sur la pelouse du FC Nantes, compromettant sérieusement ses ambitions européennes. Après la rencontre, Habib Beye a tenu un discours ferme sur son avenir malgré la pression croissante.

Une défaite lourde de conséquences pour l’OM

Battus 3-0 à Nantes, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont affiché des lacunes inquiétantes dans le jeu et l’engagement. Face à un adversaire pourtant en difficulté au classement, les Marseillais ont été dominés dans tous les secteurs. Ce résultat fragilise encore un peu plus la position du club dans la course à la Ligue des champions, objectif majeur de la saison.

Ce revers intervient dans un contexte déjà tendu autour de l’entraîneur Habib Beye, arrivé récemment pour succéder à Roberto De Zerbi. Les critiques se multiplient sur les choix tactiques et la gestion du groupe, alors que les performances ne répondent pas aux attentes.

Habib Beye refuse de céder à la pression

En conférence de presse d’après-match, Habib Beye a tenu à clarifier sa position face aux interrogations sur son avenir. «Quand on relève un challenge comme celui-ci, on n’abandonne pas. Et je ne démissionnerai jamais, sauf si je le suis le problème. J’ai dit aux joueurs que je me battrais jusqu’à mon dernier souffle. Si on doit le faire avec nos difficultés, on le fera. J’assume, je ne me cache pas. Vous le savez, j’ai été sifflé l’autre jour mais je l’accepte. Par contre, c’est difficile de protéger tout le monde quand on a ce genre de prestations. Cette prestation est difficilement explicable. On passe complètement au travers et on n’est pas irréprochable dans les attitudes.»

Un discours combatif qui contraste avec la prestation livrée sur le terrain. L’entraîneur de l’OM reconnaît les manquements collectifs, notamment dans l’attitude et l’implication, tout en affirmant sa détermination à redresser la situation.

Dans un contexte sportif délicat, cette prise de parole vise à maintenir un cap clair. Reste désormais à savoir si les résultats suivront rapidement pour relancer l’Olympique de Marseille dans cette fin de saison sous haute tension.