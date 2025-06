Mercato OM : “here we go” de Romano pour Angel Gomes !

La première recrue du mercato de l’OM devrait bien être Angel Gomes, libre après la fin de son contrat avec le LOSC. Le milieu de terrain devrait retrouver Greenwood qu’il a connu à Manchester United…

En effet, Fabrizio Romano a lancé son fameux “here we go” via son compte X : “Angel Gomes à l’Olympique de Marseille, here we go ! Visite médicale en cours aujourd’hui après la finalisation de l’accord. Gomes, à Marseille pour signer un contrat de trois ans à l’OM après avoir quitté Lille en tant qu’agent libre. Un ajout important de plus avant la saison de l’UCL pour l’OM.”

🚨🔵⚪️ Angel Gomes to Olympique Marseille, here we go! Medical ongoing today after deal completed.

Gomes, in Marseille to sign a three year deal at OM after leaving Lille as free agent.

One more important addition ahead of UCL season for OM. pic.twitter.com/Zo1l14AEa9

