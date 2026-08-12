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Mercato OM : Hojbjerg file en Italie ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Pierre-Emile Hojbjerg pourrait finalement quitter l’OM cet été malgré son récent refus de rejoindre Newcastle. Selon plusieurs informations venues d’Italie, les agents du milieu danois ont renoué le contact avec l’AC Milan. Le joueur aurait donné son accord au club italien, mais un accord entre les deux clubs reste à trouver.

Hojbjerg se rapproche du Milan

Après avoir refusé au dernier moment une arrivée à Newcastle, Pierre-Emile Hojbjerg pourrait tout de même quitter l’Olympique de Marseille.

Selon le journaliste italien Antonio Vitiello, les représentants du milieu danois ont repris les discussions avec l’AC Milan. Une piste qui n’est pas nouvelle puisque le club lombard avait déjà manifesté son intérêt pour le joueur ces dernières semaines.

D’après les informations rapportées en Italie, Hojbjerg aurait même donné son accord pour rejoindre les Rossoneri. Il resterait désormais aux deux clubs à trouver un terrain d’entente concernant le montant du transfert.

Un dossier important pour l’OM

Le départ du Danois reste une possibilité sérieuse alors que son salaire, estimé à 500 000 euros par mois, en fait l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif marseillais.

Après son revirement concernant Newcastle, son avenir était devenu particulièrement incertain. La piste milanaise pourrait donc expliquer pourquoi le joueur n’a finalement pas donné suite à la proposition anglaise.

Le contexte est également intéressant puisque Adrien Rabiot, ancien coéquipier de Hojbjerg à Marseille, évolue désormais à l’AC Milan.

Pour l’heure, rien n’est toutefois signé. Hojbjerg est toujours un joueur de l’OM et les négociations entre Marseille et Milan doivent encore aboutir. Le prochain enjeu sera donc de déterminer si le club italien est prêt à répondre aux attentes financières de l’Olympique de Marseille.

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