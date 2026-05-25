Mercato OM : Il explique pourquoi il ne signera jamais à Marseille !

Alors que l’Olympique de Marseille travaille sur sa future organisation sportive après le départ annoncé de Mehdi Benatia, plusieurs noms ont circulé pour prendre la direction du sportif. Parmi eux, celui de Mathieu Bodmer, récemment parti du Havre AC, a rapidement été écarté par l’ancien milieu de terrain.

Ces dernières semaines, la recherche du futur directeur sportif de l’OM s’est accélérée en interne. Le nom de Grégory Lorenzi apparaît désormais comme la piste la plus avancée pour succéder à Mehdi Benatia, annoncé sur le départ cet été. Dans ce contexte, plusieurs profils ont été associés au club marseillais, dont celui de Mathieu Bodmer.

Mathieu Bodmer balaie la possibilité d’un avenir à l’OM

Invité de l’émission Winamax FC, l’ancien directeur sportif du HAC a été interrogé sur les rumeurs l’envoyant à Marseille. Et sa réponse a été particulièrement directe. « Ça me flatte pas et ça m’a fatigué pendant 24 heures de devoir répondre aux gens qui pensaient que c’était faisable. Je suis d’une autre couleur. Il y a deux clubs où je ne peux pas aller : Marseille et le FC Rouen », a déclaré Mathieu Bodmer.

Ancien joueur du PSG, de Lille ou encore de Lyon, Bodmer a donc clairement fermé la porte à une arrivée à l’Olympique de Marseille. Une prise de position nette qui met fin aux spéculations autour d’une éventuelle collaboration avec le club phocéen.

L’OM poursuit sa réorganisation sportive

Du côté de l’OM, ce dossier s’inscrit dans une période importante de réorganisation. Le club marseillais prépare déjà la prochaine saison de Ligue 1, avec plusieurs décisions attendues au niveau de l’organigramme sportif. La nomination du futur directeur sportif sera notamment stratégique pour accompagner le recrutement estival et définir la ligne sportive du club. Grégory Lorenzi est attendu mais son destin est lié au maintien de Nice en Ligue 1…

Dans ce contexte, la sortie médiatique de Mathieu Bodmer permet au moins de clarifier une piste évoquée ces derniers jours autour de l’Olympique de Marseille.