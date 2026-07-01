Mercato OM : Il quitte officiellement le club après 5 ans…

Arrivé pour peaufiner sa formation en 2021, à 17 ans, le milieu marocain Bilal Nadir a adressé un message de remerciement au club marseillais, où il sera resté cinq ans, avec une mention spéciale pour les supporters de l’OM.

Des débuts compliqués…

Arrivé à l’été 2021, Bilal Nadir a rejoint l’OM dans un climat de chaos. La saison 2020-2021 avait viré au cauchemar pour André Villas-Boas, qui effectuait alors sa deuxième saison sur le banc marseillais : humiliation en Ligue des Champions avec une quatrième place et seulement trois points au compteur, la Commanderie incendiée par des supporters… C’est dans ce contexte plus que compliqué que le jeune Bilal Nadir signe à l’OM, en compagnie de Salim Ben Seghir. Les deux évoluaient alors à l’OGC Nice et ont choisi le club olympien pour parfaire leur formation.

Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, puis d’Igor Tudor, Bilal Nadir n’a guère plus sa chance et continue d’évoluer avec la réserve de l’OM. Ce n’est que lors de la saison 2023-2024 qu’il obtient enfin du temps de jeu, mais en janvier 2024, il connaît une grave blessure (rupture des ligaments croisés) qui l’éloigne des terrains jusqu’en septembre de la même année.

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L’éclaircie avec De Zerbi

L’arrivée de l’entraîneur italien change la donne pour Bilal Nadir. De retour sur les pelouses après de longs mois d’absence, le jeune milieu marseillais est fortement soutenu par Roberto De Zerbi et son staff. L’entraîneur italien lui témoigne une confiance certaine, appréciant particulièrement sa débauche d’énergie.

Bilal Nadir ne tarde pas à la lui rendre, en inscrivant son premier but sous la tunique olympienne le soir du 5 janvier 2025, face au Havre. Il contribue ainsi au large succès des siens, 5-1.

Malgré la volonté de l’entraîneur italien de faire de lui un modèle pour les jeunes de l’OM, le joueur manque de justesse dans le dernier geste et ne semble pas en mesure de passer un cap sur le plan mental. Son expulsion face au FC Nantes, le 4 janvier 2026 au Vélodrome, illustre à la fois son manque d’expérience et une certaine naïveté, malgré sa connaissance du contexte marseillais.

Un joueur amoureux de l’OM, malgré tout

Son contrat avec l’Olympique de Marseille s’est terminé hier. Il a tenu à adresser un message d’adieu aux supporters : “Enfin, aux supporters marseillais qui m’ont soutenu tout au long de mon passage : votre passion, votre chaleur, cette fierté, ces valeurs… je voudrais vous remercier pour ces moments et ces ambiances gravés dans ma mémoire. Ce fut un plaisir de les avoir vécus ici, avec vous. Merci Marseille, merci l’Olympique de Marseille.“

Reste maintenant à savoir où Bilal Nadir posera ses valises. Libre de tout contrat, le milieu marocain de 22 ans devra retrouver du temps de jeu pour confirmer les promesses entrevues sous De Zerbi et prouver qu’il peut passer ce fameux cap qui lui a parfois fait défaut à l’OM. Un nouveau chapitre s’ouvre pour lui, loin de la Commanderie, mais avec l’expérience marseillaise comme bagage.

Paul Laffisse