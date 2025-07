Mercato OM : Il refuse des offres et commence à agacer la direction…

Alors que l’Olympique de Marseille a entamé son mercato estival, le dossier Azzedine Ounahi commence à cristalliser certaines tensions en interne. Jugé indésirable par la direction sportive, l’international marocain fait partie des joueurs que le club souhaite absolument vendre cet été. Pourtant, le milieu de terrain refuse toutes les offres présentées jusqu’ici, bloquant ainsi une opération jugée prioritaire par Mehdi Benatia et ses équipes.

Selon les informations de L’Équipe, cette situation commence à générer une certaine forme d’agacement à la Commanderie. Si Amine Harit est également sur le départ, son cas est jugé moins problématique pour l’instant. En revanche, Ounahi, lui, est considéré comme un départ certain, à condition qu’il accepte enfin de se projeter ailleurs. Jusqu’ici, il a écarté tous les projets, qu’ils soient en provenance d’Europe ou du Golfe.

Dans un contexte budgétaire tendu, l’OM ne peut pas se permettre de traîner sur ses ventes. Malgré une situation économique plus favorable que celle de nombreux clubs de Ligue 1, la direction marseillaise s’est engagée auprès de Frank McCourt à adopter une gestion plus rigoureuse cette saison. L’exercice 2024-2025, marqué par des investissements importants, oblige désormais à réduire la masse salariale et à trouver des liquidités via des ventes ciblées.

Ounahi a refusé des offres dont celle du Spartak

Mehdi Benatia, directeur sportif, espérait boucler rapidement plusieurs dossiers pour donner une marge de manœuvre à Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur du club. Le blocage du dossier Ounahi ralentit cette dynamique et complique la réorganisation de l’effectif.

À ce jour, aucune offre n’a convaincu le joueur, qui souhaite conserver un projet sportif à la hauteur de ses ambitions. En attendant, son avenir s’inscrit de plus en plus loin de l’OM, mais encore faut-il qu’il accepte de tourner la page.