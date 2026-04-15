Mercato OM : “il serait déjà parti…” l’analyse sans concession sur Balerdi de cet agent !

L’avenir de Olympique de Marseille et de Leonardo Balerdi continue d’alimenter les débats. Invité sur les ondes de RMC, l’agent Yvan Le Mée a livré une analyse sans détour de la situation du défenseur marseillais. Des propos qui interviennent dans un contexte économique délicat pour le club phocéen.

Une sortie médiatique tranchée sur Balerdi

Présent dans l’émission After Foot sur RMC, Yvan Le Mée n’a pas mâché ses mots concernant la valeur marchande et la situation de Leonardo Balerdi. « Balerdi ? S’il y avait eu des offres et des propositions, vous imaginez bien qu’il serait déjà parti. L’OM a perdu juste 101M€ l’année dernière. T’imagines bien que s’il y avait eu 20M€ sur Balerdi, il partait en DHL ou en UPS », a-t-il déclaré.

Une prise de position qui souligne à la fois les difficultés financières de l’Olympique de Marseille et le manque d’intérêt concret sur le marché pour le défenseur argentin. Le Mée met ainsi en lumière une réalité économique : malgré la nécessité de vendre, aucune offre jugée satisfaisante n’a été formulée pour Balerdi.

Des perspectives limitées sur le marché européen

L’agent a également évoqué les possibilités de transfert pour le joueur, en se montrant particulièrement pessimiste quant à certains championnats majeurs. « Aujourd’hui, il ne peut pas jouer en Allemagne, ni en Angleterre », a-t-il affirmé.

Selon lui, les options seraient donc restreintes à des ligues comme l’Espagne ou l’Italie, voire à des destinations plus exotiques. « Il peut jouer en Espagne ou en Italie. Ou en Arabie saoudite », a-t-il ajouté, laissant entendre que le profil du joueur ne correspondrait pas aux exigences de certains marchés plus compétitifs.

Une valeur remise en question

Dans la suite de son intervention, Yvan Le Mée a également évoqué le manque d’attractivité du joueur auprès de clubs réputés pour leur gestion rigoureuse. « Villarreal travaille plutôt bien ces dernières années, ils ne vont pas venir mettre 25M€ sur Balerdi parce qu’ils voient les erreurs », a-t-il expliqué.

Ces propos illustrent une critique directe du niveau de performance du défenseur, souvent pointé du doigt pour son irrégularité. Ils viennent aussi alimenter le débat autour de la stratégie de recrutement et de valorisation des joueurs à l’OM.

Un contexte économique qui pèse sur l’OM

Au-delà du cas individuel de Balerdi, cette sortie médiatique met en exergue la situation financière préoccupante de l’Olympique de Marseille. Avec une perte annoncée de 101 millions d’euros, le club est contraint d’envisager des ventes, mais se heurte à un marché peu réceptif.