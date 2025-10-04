Mercato OM : Incertitude sur l’avenir de cette recrue estivale ?

Satisfait de son arrivée à Marseille grâce à la confiance du staff, Arthur Vermeeren se montre néanmoins prudent quant à son avenir contractuel, tout en affichant une détermination sans faille sur le terrain.

L’arrivée de Vermeeren à Marseille cet été a suscité beaucoup d’attentes. En conférence de presse, le joueur est revenu sur sa décision de rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi, évoquant les raisons qui l’ont poussé à faire ce choix important. « C’est pourquoi j’ai fait le choix de venir à Marseille », a-t-il affirmé avec conviction.

Selon lui, sa décision de rejoindre l’OM a été actée par la confiance que lui ont accordée les dirigeants marseillais avant le début de la saison. « J’ai eu la confiance de Mehdi Benatia et du coach De Zerbi avant cet été et ça m’a en effet rassuré. Je me sentais bien, c’est pourquoi j’ai fait ce choix. Pour l’instant, je suis très content de cette décision », a-t-il ajouté.

Un avenir encore flou, mais l’envie est là !

Quand on lui demande s’il pourrait signer définitivement à Marseille en 2026, Arthur Vermeeren reste un peu évasif : « Je ne peux pas trop en parler pour le moment. Un prêt avec option d’achat ? Je ne sais pas trop, j’ai parlé avec mon avocat aussi », a-t-il confié.

Ce qui compte le plus pour lui aujourd’hui, c’est le terrain. « Ce qui est important, c’est que je vais tout donner cette saison à Marseille », insiste-t-il. Peu importe ce qui se passera ensuite, son objectif est clair : travailler dur, aider l’équipe et montrer ce qu’il vaut.

Pour le moment, Vermeeren semble heureux de son choix. Il profite de cette première saison avec l’OM et espère que cela va bien se passer. Les supporters peuvent donc s’attendre à le voir à fond sur le terrain.