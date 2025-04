Mercato OM : Incroyable retournement pour cette recrue 2023 !

Large vainqueur de Montpellier (5-1) dimanche au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a confirmé son regain de forme sous les ordres de Roberto De Zerbi. Si le festival offensif a attiré les regards, c’est aussi une performance plus discrète mais essentielle qui a retenu l’attention du technicien italien : celle de Geoffrey Kondogbia, repositionné en défense centrale.

Un rôle inhabituel, un engagement total

Privé de plusieurs éléments clés en défense, dont Leonardo Balerdi et Luiz Felipe, l’OM a dû une nouvelle fois faire appel à la polyvalence de Kondogbia. Le milieu défensif de formation, aligné en charnière centrale, a livré une prestation correcte face aux Héraultais. Une attitude saluée en conférence de presse par De Zerbi : « Kondogbia a fait des efforts malgré une quasi absence à son poste. Ce serait formidable que le club prolonge son contrat. »

Pour l’entraîneur marseillais, la capacité d’adaptation et le professionnalisme de l’international centrafricain sont des atouts rares, dans un contexte marqué par les absences à répétition et l’urgence de résultats. Kondogbia a disputé 23 des 30 rencontres de l’OM cette saison, dont une grande partie en tant que défenseur central, un rôle qu’il endosse sans jamais se plaindre.

Un avenir à Marseille ?

Alors qu’un départ était envisagé lors du dernier mercato estival, Kondogbia semble avoir inversé la tendance. Son contrat court jusqu’en juin 2027, mais Roberto De Zerbi souhaite aller plus loin, en installant durablement le joueur dans son projet. Le message est clair : le technicien veut bâtir autour d’hommes de confiance.

Le profil de Kondogbia, à la fois technique, physique et expérimenté, répond parfaitement aux exigences de l’entraîneur. Son importance grandissante dans le vestiaire et sur le terrain pourrait bien convaincre les dirigeants phocéens de reconsidérer leur position à son sujet. Cependant, il existe toujours des doutes sur son niveau, surtout technique et sa vitesse, mais aussi sur sa fragilité concernant les blessures musculaires…

Alors que l’OM entame la dernière ligne droite de la saison, une certitude se dégage : Geoffrey Kondogbia est devenu un élément clé du système De Zerbi.