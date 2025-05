Mercato OM : “j’ai mis du temps à comprendre”, avoue cette recrue exfiltrée !

Lilian Brassier, désormais prêté à Rennes après un passage éclair à l’Olympique de Marseille, s’est confié sur ses difficultés d’adaptation sous les ordres de Roberto De Zerbi. Dans un entretien accordé à So Foot, le défenseur est revenu sur une période compliquée marquée par des incompréhensions tactiques.

Pour le joueur, l’adaptation à la philosophie de jeu de De Zerbi n’a pas été immédiate : « Il m’a expliqué sur le placement et sur comment jouer avec la pression de l’attaquant, et j’ai mis du temps à comprendre », admet Brassier. « Aujourd’hui, je le comprends beaucoup mieux en jouant un peu plus à Rennes. »

Une réaction marquante de De Zerbi

Cette lenteur d’assimilation a conduit l’entraîneur italien à employer des méthodes plus directes pour faire réagir son joueur. De Zerbi n’a pas hésité à comparer le défenseur à un jeune joueur du centre de formation : « Tu le vois lui ? Il est avec nous depuis trois jours et il comprend mieux mes consignes que toi qui es avec moi depuis trois mois. »

Pour autant, Lilian Brassier ne semble pas garder de rancœur à l’égard de son ancien coach : « C’était surtout une pique pour me faire réagir, on se parlait beaucoup, donc il aimait bien me titiller pour voir ma réaction. C’est comme ça, ça fait partie du truc, je prends. Chacun a sa manière de procéder. »

Désormais installé à Rennes, le défenseur espère tourner la page marseillaise et profiter de son temps de jeu pour progresser.