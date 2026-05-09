Mercato OM : “je veux rester et prouver que je mérite d’être ici”, lâche cette recrue hivernale !

À deux jours du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du HAC, Tochukwu Nnadi a pris la parole en conférence de presse ce vendredi. Arrivé lors du dernier mercato hivernal, le milieu nigérian a évoqué sa situation personnelle et son envie de s’imposer durablement sous les couleurs de l’OM.

Dans un contexte tendu autour de l’Olympique de Marseille, attendu ce dimanche soir au stade Océane pour affronter Le Havre dans le cadre de la Ligue 1, Tochukwu Nnadi s’est présenté face aux médias. Peu expansif mais appliqué dans ses réponses, le joueur de 22 ans a surtout été interrogé sur son avenir au sein du club marseillais.

Tochukwu Nnadi affiche son envie de rester à l’OM

Recruté durant le dernier mercato d’hiver pour renforcer l’entrejeu olympien, Tochukwu Nnadi continue de découvrir les exigences du très haut niveau dans un environnement particulièrement exposé. Malgré un temps de jeu encore limité depuis son arrivée, le Nigérian a affiché sa volonté de poursuivre l’aventure avec l’OM.

« Mon futur au club ? Je suis heureux d’être ici, je suis reconnaissant de chaque opportunité que je peux avoir. En tant que joueur, c’est vraiment agréable de jouer au Vélodrome, je veux pouvoir le faire le plus possible. Je ne connais pas mon futur au sein du club, je veux rester et prouver que je mérite d’être ici, que j’appartiens à ce club ».

Une déclaration claire du milieu de terrain, qui insiste sur son attachement déjà fort à l’ambiance du stade Vélodrome et à son intégration dans le groupe marseillais.

Un déplacement important pour Marseille

Avant ce rendez-vous face au HAC, l’Olympique de Marseille reste sous pression dans la course à ses objectifs de fin de saison. Le déplacement en Normandie s’annonce délicat dans un contexte où chaque point compte. La prise de parole de Tochukwu Nnadi intervient également au moment où plusieurs joueurs de l’effectif olympien sont observés concernant leur avenir.

En interne, le club phocéen continue de gérer une période sportive importante, tandis que le jeune milieu nigérian tente progressivement de gagner sa place dans la rotation marseillaise. Ses propos confirment en tout cas son intention de s’inscrire dans la durée avec l’OM, malgré les interrogations autour de son temps de jeu depuis son arrivée lors du mercato hivernal.