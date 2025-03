Mercato OM : « Je voulais vraiment venir ici à Marseille »

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Amar Dedic est un joueur visiblement heureux d’avoir rejoint le club phocéen. Dans une interview récente, le défenseur bosnien a exprimé au cours d’un entretien accordé à FREE FOOT toute sa joie et son enthousiasme à l’idée de porter les couleurs de l’OM, un club qu’il décrit comme « extraordinaire ». Dedic n’a pas caché sa fierté de jouer dans un environnement aussi passionné, en soulignant l’importance de continuer à progresser chaque jour pour offrir le meilleur de lui-même au service de l’équipe.

« Premièrement, je voulais vraiment venir ici à Marseille. Maintenant que je suis ici, je veux devenir la meilleure version de moi-même que je peux être pour le club. Je dois progresser chaque jour et travailler pour ce club extraordinaire », a déclaré Dedic avec un regard tourné vers l’avenir.

L’international bosnien, qui a fait ses débuts en tant que joueur offensif en équipe de jeunes, a vu son rôle évoluer sous l’impulsion de son entraîneur, qui a décidé de le repositionner en tant que défenseur. Bien que l’attaque soit un domaine qu’il apprécie, il reconnaît désormais l’importance de son poste défensif. « Tout le monde préfère marquer des buts, moi aussi, je préfère attaquer, mais je sais aussi que j’ai besoin de défendre car c’est mon poste. D’abord, je dois bien défendre », explique-t-il à Free Foot, conscient des responsabilités qui l’attendent.

Jouer la Ligue des champions avec l’OM

Un des moments les plus marquants pour Dedic reste son expérience en Ligue des champions, où il a eu l’opportunité de jouer contre une équipe légendaire comme le Real Madrid. « Mon plus grand souvenir, c’est d’avoir joué la Ligue des champions contre le Real. Je n’en revenais pas de pouvoir jouer si jeune dans un tel stade face à cette équipe », a-t-il révélé, visiblement impressionné par l’envergure de cette rencontre.

Aujourd’hui, jouer la Ligue des champions avec l’OM représente pour lui un rêve qui se concrétise. Il ne peut s’empêcher de s’imaginer dans l’atmosphère magique du Vélodrome, devant les supporters marseillais, dans une compétition aussi prestigieuse. « Jouer la Ligue des champions avec Marseille, je ne peux pas imaginer ce que ce serait ici au Vélodrome dans cette atmosphère », a-t-il confié, avouant toute l’excitation qui l’anime à l’idée de vivre ces moments au cœur de la ferveur marseillaise.

Le défenseur bosnien semble pleinement déterminé à faire sa place dans cette équipe ambitieuse et à contribuer au succès de l’OM sur la scène nationale et européenne. Ses paroles témoignent de son amour du jeu, de son respect pour le club, et de sa volonté d’évoluer dans un cadre aussi prestigieux que celui de l’Olympique de Marseille.

