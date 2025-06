Mercato OM : Johan Bakayoko, une piste froide ?

Alors que l’OM continue de chercher des attaquants capables de renforcer le secteur offensif de l’équipe, le club avait pris des renseignements pour Johan Bakayoko. Mais entre la concurrence et le positionnement du joueur du PSV, l’OM pourrait finalement passer son chemin.

Longoria et Benatia vont avoir encore du travail dans les mois à venir pour recruter des joueurs d’exceptions à l’OM. Alors que la piste Medina reste toujours très active mais peine à avancer, la question du remplacement de Luis Henrique sur l’aile gauche est également un des dossiers chauds de cet été. Noa Lang, un temps piste, semble désormais se diriger du côté de Naples, champion d’Italie en titre.

Mais récemment, c’est une autre rumeur autour d’un joueur du PSV également qui a pris de l’ampleur. En effet, l’OM observerait Johan Bakayoko, l’ailier droit belge, qui devrait être vendu cet été. Arrivant en fin de contrat lors de l’année prochaine, le club du PSV, conscient que le joueur ne prolongera pas, chercherait donc à le vendre dès cet été. Une opportunité que l’OM a regardée avec intérêt mais qui ne devrait finalement aboutir à rien.

Un problème d’équilibre dans l’effectif ?

En effet, le talentueux joueur de 22 ans, ne rentrerait finalement pas dans les cordes de l’OM pour plusieurs raisons. La première est qu’en dépit du prix du transfert, qui aurait pu être avantageux en raison de la situation contractuelle du joueur, la concurrence risque d’être forte. Et plusieurs clubs anglais s’intéresseraient au joueur Belge, qui possède une fiscalité bien plus importante et pourraient donc doubler l’OM en proposant un meilleur contrat.

Selon Sacha Tavolieri, “L’Olympique de Marseille a eu un temps de l’intérêt pour Johan Bakayoko, mais ce dossier n’est actuellement pas un dossier chaud sur la Canebière.”

Johan Bakayoko, dossier froid ?

🔵⚪️ Infos #OM :

🇧🇪 L’Olympique de Marseille a eu un temps de l’intérêt pour Johan Bakayoko, mais ce dossier n’est actuellement pas un dossier chaud sur la Canebière. #mercato #PSV #DiablesRouges pic.twitter.com/BOWUTUT9Dr — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 24, 2025

De plus, le joueur évolue en tant qu’ailier droit, le même poste qu’occupe actuellement Greenwood, titulaire intransférable et indéboulonnable. Un problème majeur car l’OM ne pourrait pas mettre un des deux ailiers sur le banc, et un repositionnement semble également compliqué. Longoria et Benatia devraient donc abandonner la piste pour se concentrer sur d’autres dossiers plus réalisables et abordables.