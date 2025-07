Mercato OM : La 4e recrue en début de semaine prochaine ?

Après avoir recruté Gomes, Egan-Riley et Medina, la 4e recrue se fait attendre à Marseille… Le feuilleton Aubameyang touche à sa fin. Selon les informations de La Provence, Pierre-Emerick Aubameyang est attendu en début de semaine prochaine à Marseille pour finaliser son retour à l’Olympique de Marseille.

Le quotidien régional indique que l’attaquant gabonais est “espéré en début de semaine prochaine pour officialiser son contrat portant sur les deux prochaines saisons”. Cette signature devrait mettre un terme à un dossier ouvert depuis plusieurs jours. En cause, des détails administratifs liés à la résiliation de son contrat avec Al-Qadsiah, le club saoudien qu’il avait rejoint à l’été 2024. Désormais, selon La Provence, “rien ne s’oppose à la venue de Pierre-Emerick Aubameyang“, laissant entrevoir une officialisation rapide.

Auba, retour à Marseille en début de semaine ?

L’attaquant de 35 ans deviendrait ainsi la quatrième recrue estivale du club phocéen, après Angel Gomes (Lille), CJ Egan-Riley (Burnley) et Facundo Medina (Lens). Un renfort offensif de poids pour Roberto De Zerbi, qui souhaitait un profil d’expérience capable d’évoluer dans son système exigeant, basé sur la mobilité et l’impact.

Un retour après un an d’absence

A lire aussi : Mercato OM : Mantuan plutôt que Weah ? Paixao, Bennacer… Neymar rumeur en bois !

Parti pour l’Arabie saoudite il y a un an, Aubameyang s’apprête à retrouver une ville et un club qu’il connaît bien. Lors de la saison 2023-2024, l’ancien joueur d’Arsenal et du Borussia Dortmund avait inscrit 30 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues, terminant meilleur buteur du club. Une performance individuelle marquante malgré une saison collective décevante, conclue sans qualification européenne.

Le retour du buteur gabonais, qui conserve une cote d’amour élevée auprès des supporters olympiens, pourrait relancer une attaque marseillaise en reconstruction. Si tout se déroule comme prévu, Aubameyang devrait reprendre l’entraînement sous les ordres de De Zerbi dans les prochains jours, avant une potentielle apparition lors des matchs de préparation.

Avec ce renfort d’expérience, l’OM continue de peaufiner son effectif pour aborder la saison 2025-2026 avec ambition.