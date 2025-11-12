Info Chrono
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : La direction refuse des offres énormes et veut prolonger Robinio Vaz !
Mercato OM : La direction refuse des offres énormes et veut prolonger Robinio Vaz !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille tient sans doute l’une de ses plus belles révélations de ces dernières années. À seulement 18 ans, Robinio Vaz s’impose déjà comme un élément fort de l’effectif de Roberto De Zerbi. Selon les informations de RMC Sport, les performances du jeune attaquant ont attiré l’attention bien au-delà des frontières de la Ligue 1.

 

Un début de saison prometteur pour le jeune attaquant Vaz

 

Formé au FC Sochaux, Robinho Vaz s’épanouit pleinement sous le maillot olympien. En Ligue 1, il a déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives, des statistiques impressionnantes pour un joueur de son âge. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, il séduit par sa vitesse, sa justesse technique et sa maturité.

Selon RMC Sport, le Sénégal s’est récemment manifesté pour tenter de le convaincre de participer à la prochaine CAN. Les Lions de la Teranga espéraient enrôler la jeune pépite, éligible pour représenter le pays. Mais Vaz aurait préféré rester concentré sur sa progression à l’OM, conscient que l’absence de Gouiri et Aubameyang durant cette période lui offrirait davantage de temps de jeu. Toujours selon le média, le joueur et son entourage ne veulent pas « griller les étapes » et souhaitent remercier le club pour la confiance accordée depuis son arrivée.

 

L’Europe déjà sous le charme de Vaz, l’OM veut prolonger

 

D’après les informations de RMC Sport, plusieurs clubs européens majeurs auraient déjà pris contact avec l’OM pour s’informer de la situation de Robinho Vaz. Certaines offres auraient même pu faire de lui la plus grosse vente de l’histoire du club pour un joueur issu de la formation ou post-formation marseillaise.

 


Mais le board phocéen a été clair : aucun départ n’est envisagé. L’Olympique de Marseille, convaincu du potentiel de sa pépite, a repoussé toutes les propositions et travaille désormais sur une prolongation de contrat avec revalorisation salariale.

Sous contrat jusqu’en 2028, Robinho Vaz semble parti pour inscrire son nom dans la durée à Marseille. Une excellente nouvelle pour les supporters olympiens, ravis de voir un pur talent éclore sous le maillot bleu et blanc.

