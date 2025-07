Mercato OM : La direction veut exfiltrer ces deux milieux de terrain !

L’Olympique de Marseille poursuit la restructuration de son effectif sous la houlette de Roberto De Zerbi, mais les ventes peinent à se concrétiser. Après avoir enregistré les arrivées de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina, le club cherche désormais à alléger son effectif, notamment au milieu de terrain. Deux noms ressortent : Azzedine Ounahi et Valentin Rongier.

Le cas d’Azzedine Ounahi cristallise certaines tensions internes. Prêté la saison dernière au Panathinaïkos, où il a retrouvé du temps de jeu et signé 5 buts et 7 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, l’international marocain (40 sélections, 7 buts) ne semble toujours pas entrer dans les plans de De Zerbi. Malgré un accord trouvé entre l’OM et le Spartak Moscou pour un transfert estimé à 12 millions d’euros, le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2027, a refusé de rejoindre la Russie. Selon L’Équipe, ce refus commence à agacer en interne, d’autant qu’Ounahi aurait décliné toutes les autres propositions à ce jour.

Ounahi et Rongier poussés vers la sortie !

De son côté, Valentin Rongier ne semble pas davantage destiné à poursuivre l’aventure sur la Canebière. En fin de contrat en juin 2026, le capitaine marseillais avait refusé en février de prolonger aux conditions proposées par le club. Un désaccord qui a conduit les dirigeants olympiens à envisager son départ. Courtisé par son ancien entraîneur Igor Tudor, aujourd’hui à la tête de la Juventus, Rongier ne fait toutefois pas l’unanimité du côté de Turin, ce qui freine toute avancée concrète dans ce dossier.

🔵 L’Olympique de Marseille s’active pour vendre certains de ses joueurs. Parmi eux, Azzedine Ounahi et Valentin Rongier. Mais le départ des deux hommes n’est pas encore acté, pour des raisons différentes.https://t.co/nGRotYJpRL — RMC Sport (@RMCsport) July 16, 2025



L’OM doit désormais composer avec des joueurs que le club souhaite vendre mais qui, pour l’heure, n’ont pas trouvé preneur. Une situation qui pourrait freiner de nouvelles arrivées, alors que De Zerbi espère encore d’autres renforts avant la fin du mercato estival 2025.