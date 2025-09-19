Mercato OM : La grosse mise au point de Rulli !

L’Olympique de Marseille est au cœur de nombreuses spéculations depuis plusieurs semaines, notamment après le départ de Rabiot et de Rowe. Ce vendredi en conférence de presse, le gardien Gerónimo Rulli a tenu à mettre les choses au clair concernant la supposée envie de départ qui lui avait été attribuée à ce moment-là.

Face aux médias, le portier argentin n’a pas esquivé le sujet sensible. Interrogé sur l’épisode de tension ayant conduit au départ d’Adrien Rabiot et d’Emile Rowe, Rulli a expliqué avec franchise : « Quand on perd deux partenaires… Je ne suis pas content. C’est dans le passé maintenant. Ce sont deux très belles personnes, ils ont trouvé un nouveau club. On continue à avancer. Cela a été dur, douloureux pour nous mais c’est derrière nous, on doit regarder devant. »

Rulli ferme la porte aux rumeurs de départ

Très vite, Rulli a tenu à couper court aux rumeurs qui l’annonçaient lui aussi sur le départ après cet épisode. « Je n’ai jamais pensé à partir (après cet épisode). C’était un mensonge, je ne sais pas qui a dit ça. » Des propos fermes qui viennent contredire les bruits de couloir et rassurer les supporters marseillais.

Le gardien international argentin, arrivé à l’OM pour apporter son expérience et sa sérénité, confirme ainsi son engagement total dans le projet de Roberto De Zerbi. Dans un contexte où chaque mot peut être interprété, cette prise de position met un terme à une polémique qui commençait à enfler.

Un signal fort pour le vestiaire marseillais

Au-delà de la mise au point, ce discours traduit aussi une volonté d’unité dans le vestiaire. La perte de deux joueurs importants reste une épreuve pour le groupe, mais Rulli insiste sur la nécessité de tourner la page et de se concentrer sur les échéances sportives.

Avec cette déclaration, le portier envoie un signal clair : il est pleinement investi dans la suite de la saison et veut se concentrer sur le terrain plutôt que sur les rumeurs. Pour l’OM, à la lutte pour ses objectifs, ce message d’apaisement ne pouvait pas tomber à un meilleur moment.