Alors que l’Olympique de Marseille pourrait être contraint de vendre de nouveaux joueurs cet hiver, Pierre-Emile Højbjerg reste dans le viseur de plusieurs clubs italiens. La Juventus et la Fiorentina surveilleraient toujours le milieu international danois, dont le salaire représente un enjeu important pour les finances olympiennes. Mais le joueur ne serait pas disposé à quitter Marseille en janvier. Un dossier qui pourrait devenir particulièrement délicat à l’approche du prochain passage devant la DNCG.

Le mercato hivernal s’annonce agité du côté de l’Olympique de Marseille. Malgré la belle série de cinq victoires consécutives en Ligue 1, la direction olympienne n’en aurait pas terminé avec les efforts financiers engagés durant l’été. Selon les informations de L’Équipe, de nouvelles ventes pourraient être nécessaires en janvier↗, alors que le club doit prochainement présenter sa situation devant la DNCG.

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Dans ce contexte, le nom de Pierre-Emile Højbjerg revient avec insistance. Le milieu de terrain danois, sous contrat jusqu’en juin 2028, représente l’un des salaires les plus importants de l’effectif marseillais. Son éventuel départ permettrait donc à la direction d’alléger sensiblement sa masse salariale.

La Juventus et la Fiorentina toujours intéressées

En Italie, le dossier Højbjerg continue d’alimenter les discussions. Selon le journaliste Niccolò Ceccarini, spécialiste du mercato pour Tuttomercatoweb, la Juventus Turin conserve un intérêt marqué pour l’ancien joueur de Tottenham.

Le club turinois rechercherait un milieu expérimenté capable d’apporter de l’équilibre et du caractère à son entrejeu. Le profil de l’international danois correspondrait aux attentes de Luciano Spalletti, qui souhaiterait renforcer ce secteur lors du mercato hivernal.

La Fiorentina suivrait également le joueur marseillais. Dans un article publié le 5 novembre par Tuttomercatoweb↗, le journaliste italien Luca Calamai explique que les deux formations surveillent attentivement Højbjerg. Selon ses informations, l’OM pourrait réclamer environ 15 millions d’euros pour envisager son transfert. Une estimation de la presse italienne qui n’a toutefois pas été confirmée officiellement par le club.

Højbjerg ne souhaiterait pas quitter Marseille

Mais un obstacle important pourrait compliquer les plans des prétendants italiens.

Dans une analyse publiée le 6 novembre sur Tuttomercatoweb↗, Niccolò Ceccarini indique que Pierre-Emile Højbjerg ne semble pas disposé à quitter Marseille pour le moment.

Une position qui pourrait refroidir la Juventus et la Fiorentina, malgré leur intérêt pour le joueur.

Déjà annoncé parmi les candidats au départ lors du dernier mercato estival, le Danois avait finalement poursuivi son aventure olympienne. Il conserverait aujourd’hui la volonté de rester à Marseille, où il demeure un élément important du groupe de Bruno Genesio.

La situation reste donc incertaine. Même si la direction olympienne acceptait de négocier un transfert, elle devrait encore convaincre le joueur de rejoindre un nouveau projet sportif.

La DNCG pourrait rebattre les cartes en janvier

Cette incertitude prend une dimension supplémentaire avec les difficultés économiques de l’OM.

Selon L’Équipe, les économies réalisées pendant le mercato estival n’ont pas permis d’atteindre l’ensemble des objectifs financiers du club. Le président Stéphane Richard avait d’ailleurs reconnu que la réduction de la masse salariale demeurait insuffisante.

Marseille doit désormais se présenter devant la DNCG début décembre, avec la possibilité de devoir consentir de nouveaux efforts pour éviter d’éventuelles restrictions supplémentaires.

Comme nous l’évoquions récemment dans notre dossier consacré aux finances olympiennes, McCourt pourrait être confronté à des choix difficiles lors du prochain mercato↗.

Dans cette perspective, les propositions concernant les joueurs les mieux rémunérés pourraient être étudiées attentivement par la direction de Frank McCourt.

Højbjerg apparaît naturellement parmi les dossiers sensibles. Son salaire est estimé à environ 500 000 euros mensuels par plusieurs médias français, un montant non confirmé officiellement. Une éventuelle vente permettrait à la fois de percevoir une indemnité de transfert et de réduire les charges salariales du club.

Mais aucune décision n’a été annoncée concernant son avenir et le prochain passage devant la DNCG n’a pas encore livré son verdict.

Un casse-tête supplémentaire pour Bruno Genesio

Sur le plan sportif, un départ du milieu danois représenterait également une difficulté pour Bruno Genesio.

Après un début de saison particulièrement compliqué, l’entraîneur marseillais semble avoir trouvé un meilleur équilibre collectif. La victoire obtenue sur la pelouse du RC Lens (2-1) a confirmé cette progression, permettant à l’OM de retrouver les premières places du championnat.

Se séparer d’un joueur de l’expérience de Højbjerg en pleine saison pourrait donc fragiliser cette dynamique, d’autant que les possibilités de recrutement restent limitées par la situation financière du club.

La direction marseillaise se retrouve ainsi devant un choix délicat : préserver un cadre important pour Genesio ou profiter d’un éventuel intérêt italien afin d’accélérer le redressement économique de l’OM.

Pour le moment, la volonté supposée du Danois de rester à Marseille complique toute perspective de transfert. Mais avec le prochain rendez-vous devant la DNCG et l’ouverture du mercato hivernal, le dossier pourrait rapidement revenir au premier plan.