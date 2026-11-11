L’OM pourrait être contraint de vendre de nouveaux joueurs lors du mercato hivernal. Passage décisif devant la DNCG, économies déjà réalisées, dossiers Höjbjerg et Paixão, investisseurs ou vente du club : retrouvez notre analyse complète en vidéo.

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Le prochain rendez-vous de l’Olympique de Marseille devant la DNCG, attendu fin novembre ou début décembre, pourrait déterminer la stratégie du club lors du mercato hivernal.

Selon les informations de L’Équipe, l’OM doit poursuivre les efforts engagés durant l’été. De nouvelles ventes pourraient être nécessaires en janvier, notamment si les garanties présentées par la direction ne sont pas jugées suffisantes.

Dans cette nouvelle vidéo, Nicolas Filhol revient sur la situation financière du club et sur les différentes solutions dont disposent Frank McCourt, Stéphane Richard et Gregory Lorenzi.

Une situation annoncée dès septembre

Cette situation n’est pas totalement nouvelle. Après la fermeture du mercato estival, Stéphane Richard avait reconnu que les objectifs financiers n’avaient pas été atteints.

La masse salariale avait fortement diminué, mais elle restait supérieure au niveau demandé. Le président marseillais avait alors annoncé un nouveau point avec la DNCG avant le marché de janvier.

L’OM a pourtant réalisé un effort considérable, avec de nombreux départs et aucune arrivée durant l’été. Selon une projection indépendante, la masse salariale chargée serait passée d’environ 150 à 105 millions d’euros.

Ces chiffres ne constituent pas les comptes officiels du club. Ils permettent néanmoins de mesurer l’ampleur de la cure d’austérité déjà engagée.

Une valeur d’effectif divisée par deux

La valeur estimée du groupe marseillais a également fortement diminué.

Selon Transfermarkt, elle serait passée d’environ 386 millions d’euros au printemps à 181,9 millions après le mercato. Une chute de plus de 50 % qui ne représente pas une perte comptable, mais une importante baisse de la valeur sportive disponible.

Nous avions déjà détaillé cette évolution dans notre article consacré à la dévalorisation de l’effectif de l’OM↗.

Höjbjerg et Paixão concernés ?

Parmi les joueurs susceptibles d’attirer des offres, deux dossiers sont particulièrement sensibles.

Pierre-Emile Höjbjerg possède l’un des salaires les plus importants du vestiaire. Une vente permettrait à l’OM de réduire fortement ses charges.

Igor Paixão représente de son côté une valeur marchande importante. Son départ pourrait générer une plus-value, mais priverait Bruno Genesio d’un joueur majeur alors que l’équipe retrouve une bonne dynamique.

À ce jour, aucun départ n’est acté.

Investisseurs, garanties ou vente du club ?

L’OM possède d’autres leviers : céder plusieurs joueurs secondaires, négocier des baisses de salaires, lisser certains contrats ou obtenir une nouvelle garantie financière de Frank McCourt.

L’arrivée de nouveaux investisseurs ou une ouverture du capital pourrait également offrir une solution plus durable. La question d’une vente du club pourrait enfin revenir si McCourt ne souhaite plus couvrir les déficits.

Pour le moment, aucune arrivée d’investisseur et aucun processus de vente ne sont officiellement annoncés. Nous avions déjà évoqué cette possibilité dans notre analyse sur l’ouverture éventuelle du capital de l’OM↗.

L’OM doit désormais résoudre un paradoxe : améliorer ses finances sans affaiblir une équipe qui peut encore décrocher une qualification européenne.

Faut-il vendre un joueur majeur en janvier pour satisfaire la DNCG ? Retrouvez notre analyse complète dans la vidéo et donnez votre avis dans les commentaires.