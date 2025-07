Mercato OM : La Juventus s’est fait une raison !

La Juventus Turin abandonne la piste Leonardo Balerdi. Selon les informations publiées ce dimanche par La Gazzetta dello Sport, le club italien ne compte plus insister auprès de l’Olympique de Marseille, trop ferme sur ce dossier.

Malgré l’insistance d’Igor Tudor, qui a fait du défenseur argentin sa priorité estivale, la direction turinoise se heurte à l’intransigeance de l’OM. Pablo Longoria considère Balerdi comme intransférable et repousse systématiquement les approches venues du Piémont. Le quotidien italien précise que l’OM n’est “pas disposé à laisser filer son capitaine”, que ce soit cet été ou plus tard.

Arrivé en 2020 à Marseille et capitaine sous les ordres de Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi s’est imposé comme un pilier défensif du projet olympien. Sa régularité et ses progrès notables ces derniers mois ont convaincu le club phocéen de miser sur lui sur le long terme. Une stratégie qui semble claire : conserver ses cadres pour bâtir une équipe compétitive en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Chabot plutôt que Balerdi ?

Face à cette impasse, la Juventus a décidé de réorienter son recrutement. Cristiano Giuntoli et Giovanni Comolli, en charge du mercato turinois, auraient relancé la piste menant à Marcin Chabot, selon La Gazzetta. Le défenseur allemand, valorisé à 20 millions d’euros, pourrait finalement quitter Gênes pour environ 15 millions d’euros. Un montant bien inférieur à la valorisation estimée de Balerdi, preuve de l’écart entre les deux dossiers.

En verrouillant Leonardo Balerdi, l’OM envoie un signal fort en ce début de mercato : ses joueurs majeurs ne partiront pas sans une offre exceptionnelle — voire pas du tout. Un choix ambitieux qui s’inscrit dans la volonté de stabilité affichée par Longoria et De Zerbi.