Mercato OM : la Lazio vise aussi Amine Gouiri ?

L’avenir d’Amine Gouiri continue d’alimenter le mercato de l’OM. Selon le média italien Il Messaggero, la Lazio Rome a pris des renseignements sur l’attaquant marseillais alors qu’elle cherche toujours à renforcer son secteur offensif.

La Lazio ajoute Gouiri à sa liste

Le nom d’Amine Gouiri circule de nouveau en Italie. D’après les informations d’Il Messaggero, la Lazio Rome s’est renseignée sur la situation de l’attaquant de l’OM.

Le club romain cherche actuellement un renfort offensif et étudie plusieurs dossiers en parallèle. Mauro Icardi ferait partie des profils envisagés mais continuerait à prendre son temps avant de trancher sur son avenir. La Lazio doit également rencontrer de nouveau Sassuolo au sujet d’Andrea Pinamonti.

Il Messaggero : La #Lazio continue de se chercher un renfort offensif. Le club a notamment pris des informations pour Amine Gouiri (OM), Icardi continue de prendre son temps, nouvelle rencontre avec Sassuolo pour Pinamonti, le Napoli veut de son côté garder Lucca 🗞️ pic.twitter.com/5kg0IOVCIG — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 19, 2026



Une autre piste concerne Lorenzo Lucca, mais Naples souhaiterait de son côté conserver son attaquant. Dans ce contexte, la Lazio explore donc plusieurs alternatives, dont celle menant à Gouiri.

À ce stade, Il Messaggero évoque uniquement une prise d’informations concernant le Marseillais. Aucune offre ni négociation avancée avec l’Olympique de Marseille n’est annoncée.

Gouiri reste très suivi à l’étranger

Cette nouvelle approche intervient alors que la situation d’Amine Gouiri reste ouverte durant cette fin de mercato OM.

L’attaquant de 26 ans a déjà été associé à plusieurs clubs étrangers au cours de l’été. L’Équipe avait notamment fait état d’intérêts de l’Atlético de Madrid, Villarreal, Côme ou encore Everton, tandis que la Lazio s’était déjà renseignée auprès de son entourage.

Sportivement, Bruno Genesio aimerait pouvoir compter sur Gouiri, qu’il connaît depuis ses débuts professionnels. Mais dans le contexte économique actuel de l’OM, la direction reste attentive aux possibilités de ventes.

L’intérêt de la Lazio constitue donc une piste supplémentaire autour de l’international algérien. Pour le moment, il ne s’agit toutefois que de renseignements pris par le club italien, sans proposition concrète transmise à Marseille.