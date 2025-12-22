Mercato OM : La mise au point de Fabrizio Romano dans le dossier Hojbjerg !

La Juventus Turin continue d’être liée à Pierre‑Emile Hojbjerg, mais selon Fabrizio Romano, un transfert en janvier vers le club italien est très improbable, l’Olympique de Marseille n’ayant aucune intention de libérer son milieu clé.

Depuis plusieurs semaines, les médias italiens évoquent un intérêt de la Juventus Turin pour Pierre‑Emile Hojbjerg, capitaine ou vice‑capitaine de l’OM en l’absence de Leonardo Balerdi. Néanmoins, la position ferme du club phocéen rend cette piste peu crédible pour le mercato hivernal.

Contexte du dossier : intérêt de la Juve confirmé, mais blocage marseillais

Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, repris par plusieurs titres de presse, Hojbjerg correspond bien au profil recherché par la Juventus pour renforcer son milieu, ce qui explique l’insistance des rumeurs italiennes. Toutefois, l’intérêt ne devrait pas se concrétiser cet hiver.

Romano a précisé que, malgré l’adéquation du Danois avec les besoins turinois, l’OM fait « obstacle » à tout départ ce mois‑ci. Marseille n’aurait « aucune intention de le laisser partir », estimant qu’il est « un leader clé et un élément central de l’équilibre tactique » de l’équipe.

Historique du joueur : Pierre‑Emile Hojbjerg a rejoint l’OM en prêt en juillet 2024 avec une obligation d’achat levée en mai 2025. Il porte désormais pleinement les couleurs phocéennes en Ligue 1 et en compétitions européennes, devenant un titulaire et un cadre du vestiaire. “Ce n’est pas une nouvelle analyse, il correspond parfaitement à ce que la Juventus recherche au milieu de terrain. Mais Marseille fait obstacle. Le club n’a aucune intention de le laisser partir, car il est un leader clé et un élément central de l’équilibre tactique de l’OM. Un transfert de Hojbjerg en janvier est peu probable. Je m’attends davantage à des opportunités de marché (pour la Juve), et Hojbjerg n’en fait pas partie. La Juventus aurait dû le recruter à l’époque où Tottenham ne comptait plus vraiment sur lui.”

🗣️ “#Hojbjerg ? Je ferme complètement la porte”#Longoria : “Hojbjerg sollicité par la Juve ? Il n’y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, on ne va pas se priver d’aucun joueur important dans notre effectif. Il n’y a rien et il n’y a aucune possibilité que Pierre… pic.twitter.com/hKXZ0VhZ0x — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025

Juventus : une piste, mais pas une priorité pour janvier

Les pistes sur Hojbjerg ont été relayées par la presse italienne, qui le place régulièrement sur la liste des cibles de la Juventus en vue d’un renfort au milieu de terrain. D’après certains médias transalpins, le club turinois souhaite un profil expérimenté dans l’entrejeu pour janvier, et l’ancien joueur de Tottenham figure parmi les options envisagées.

Pour autant, aucune offre concrète ne semble suffisamment sérieuse pour obliger l’OM à envisager un départ immédiat, d’autant que ses dirigeants, notamment Pablo Longoria et Medhi Benatia, ont publiquement réaffirmé que le joueur n’est pas à vendre en plein cœur de la saison.

Conséquences sportives pour l’OM

La perspective de conserver Hojbjerg en Ligue 1 et en Ligue des champions est un signe fort pour l’OM, qui cherche stabilité et continuité dans un effectif confronté à une compétition intense sur plusieurs fronts. Le rôle du milieu danois sous l’entraîneur Roberto De Zerbi reste important dans la construction du jeu et l’équilibre tactique marseillais, justifiant la fermeté du club.

Sur le plan sportif, l’absence de mouvement pour ce cadre phocéen en janvier signifie que Marseille privilégie la consolidation de son groupe plutôt qu’une réorganisation en plein exercice, une posture cohérente avec ses ambitions nationales et européennes.