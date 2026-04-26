Mercato OM : la piste Konstantinos Karetsas sous conditions ?

À l’approche du mercato estival, l’Olympique de Marseille prépare déjà son avenir. Mais en interne, une donnée reste centrale : la qualification en Ligue des champions déterminera l’ampleur des ambitions. Dans ce contexte, la piste menant à Konstantinos Karetsas illustre parfaitement cette dépendance.

Une stratégie mercato dictée par l’Europe

Du côté de l’Olympique de Marseille, la fin de saison s’annonce décisive, bien au-delà du classement en Ligue 1. La direction, désormais incarnée par Stéphane Richard, a fixé une ligne claire : sans qualification en Ligue des champions, le club adoptera une politique prudente.

Cette orientation tranche avec les précédentes stratégies plus offensives observées sous la présidence de Pablo Longoria. L’objectif est désormais d’adapter les investissements à la réalité économique du club, directement liée aux revenus générés par la scène européenne.

Konstantinos Karetsas, un profil suivi mais convoité

Dans ce contexte, un nom circule avec insistance : Konstantinos Karetsas. Selon le média spécialisé Transferfeed, le jeune milieu offensif du KRC Genk est suivi de près par l’Olympique de Marseille. Âgé de 18 ans et international grec, Karetsas est considéré comme l’un des talents émergents du football européen. Sa valeur est estimée à environ 35 millions d’euros, un montant important qui limite de facto les possibilités marseillaises sans qualification en Ligue des champions.

La concurrence s’annonce particulièrement relevée. Des clubs comme Arsenal FC, Chelsea FC, Real Madrid, Borussia Dortmund et RB Leipzig seraient également intéressés par le profil du joueur, sous contrat jusqu’en 2029 avec Genk.

Face à ces mastodontes européens, l’Olympique de Marseille devra s’appuyer sur d’autres arguments, notamment son projet sportif et son attractivité historique. Mais sans exposition en Ligue des champions, la marge de manœuvre reste objectivement limitée.

Ce dossier illustre ainsi une réalité bien connue du football moderne : les ambitions du mercato sont étroitement liées aux performances sportives. À Marseille, l’équation est simple — sans Ligue des champions, difficile de rivaliser sur les plus grands talents du marché.