Mercato OM : La première offre de la Roma va faire froid dans le dos des supporters marseillais…

L’AS Roma s’apprête à passer à l’offensive pour recruter Mason Greenwood. Selon la presse italienne, le club de la capitale prépare une première proposition pour tenter de convaincre l’OM, mais les exigences marseillaises apparaissent nettement supérieures.

D’après les informations du Corriere dello Sport, l’AS Roma souhaite accélérer dans le dossier Mason Greenwood. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’ailier anglais figure parmi les priorités du club romain pour renforcer son secteur offensif lors de ce mercato estival.

Une première offre de prêt de 5M€ avec OA obligatoire !

Selon le quotidien italien, l’AS Roma devrait prochainement transmettre une première proposition estimée à 40 millions d’euros bonus compris. Celle-ci prendrait la forme d’un prêt payant de cinq millions d’euros, accompagné d’une obligation d’achat de 25 millions d’euros à l’été 2027.

À cela s’ajouteraient 10 millions d’euros de bonus ainsi qu’un pourcentage supérieur à 10 % sur une éventuelle future revente. Une formule qui ne devrait pas convaincre les dirigeants de l’OM.

Toujours selon le Corriere dello Sport, le club marseillais attendrait au minimum 50 millions d’euros hors bonus pour envisager un départ de l’ancien joueur de Manchester United.

Plusieurs médias italiens évoquent un montant supérieur

Ces dernières heures, plusieurs médias transalpins estiment que les attentes de l’OM pourraient même être plus élevées. Des montants d’au moins 55 millions d’euros sont avancés, tandis que la barre des 70 millions d’euros est également évoquée dans certains échos du mercato.

Arrivé il y a deux saisons, Mason Greenwood reste sous contrat (encre 3 ans) avec le club phocéen et sort d’un exercice abouti en Ligue 1.

À ce stade, aucune offre officielle n’a encore été acceptée par l’OM. Les discussions pourraient néanmoins s’intensifier dans les prochains jours, alors que l’AS Roma semble déterminée à passer à l’action pour tenter d’attirer l’international anglais.