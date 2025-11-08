Mercato OM : La rumeur de cet attaquant de Serie A refermée pour janvier !

Alors que l’OM envisageait un renfort offensif pour le mercato hivernal, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que Jonathan David ne quittera pas la Juventus cet hiver.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Jonathan David circulait du côté de l’Olympique de Marseille. L’idée d’un attaquant complet, rapide, capable de combiner et de marquer, dans un collectif encore en recherche d’efficacité offensive. La blessure d’Amine Gouiri avait ravivé les discussions autour d’un renfort dès le mois de janvier. Mais selon les informations dévoilées par le très fiable Fabrizio Romano, cette piste est désormais à écarter.

Le journaliste italien a été catégorique : « La Juventus Turin et Jonathan David ne prévoient pas de se séparer en janvier. Aucune transaction, aucun contact avec un autre club n’a eu lieu. » Une annonce qui met fin à une rumeur qui enflammait les supporters marseillais depuis plusieurs jours.

🚨🇨🇦 Juventus and Jonathan David are not planning to part ways in January despite reports. Story being played down by sources close to both club and player as David’s fully focused on his Juve chapter. No talks/contacts took place with other clubs. 🎥 https://t.co/FdUPxQi7ST pic.twitter.com/U9vzKKzPPz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2025

L’OM doit désormais explorer d’autres pistes

Pour l’OM, cette fermeture change la donne. Le club phocéen, toujours à la recherche de profondeur dans le secteur offensif, doit désormais cibler d’autres profils. Recruter un buteur capable d’épauler Pierre-Emerick Aubameyang ou Robinio Vaz et palier à l’absence d’Amine Gouiri restait une priorité, mais la réalité du marché hivernal complique la tâche.

Cette situation met en lumière la prudence de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi, qui ne souhaitent pas se précipiter. L’objectif reste de renforcer intelligemment, sans déséquilibrer le groupe. D’autres options, moins médiatiques mais plus abordables, pourraient ainsi être étudiées dans les prochaines semaines.

En attendant, l’Olympique de Marseille devra compter sur ses forces en présence pour aborder une série cruciale de matchs avant la trêve. Si la piste Jonathan David s’éteint, le mercato phocéen ne fait, lui, que commencer.