Mercato OM : la rumeur Joël Romero sérieusement relativisée par un spécialiste du football colombien !

Alors que le nom de Joël Romero a circulé ces derniers jours autour de l’Olympique de Marseille, l’hypothèse d’un intérêt concret du club phocéen est largement tempérée. Interrogé par FCMarseille, le journaliste Pierre Gerbeaud, spécialiste reconnu du football colombien, a tenu à remettre les faits en perspective en démentant toute information venant de sources locales.

Une rumeur sans fondement en Colombie

Ces dernières heures, plusieurs échos ont fait état d’un possible intérêt de l’OM pour Joël Romero, jeune joueur de l’América de Cali. Une information qui, selon Pierre Gerbeaud, ne repose sur aucun élément solide. Interrogé sur l’origine de cette rumeur, le journaliste se montre catégorique : « Joël Romero, je ne sais pas d’où ça vient. En tout cas, ça ne vient pas de Colombie. Je n’ai absolument rien entendu sur un transfert à l’OM ».



Toujours selon lui, aucun média colombien ni aucune source proche du club ou du joueur ne fait état de discussions avec Marseille. Pierre Gerbeaud précise même avoir sondé plusieurs contacts sur place, sans obtenir la moindre confirmation. Il évoque plutôt une hypothèse liée à l’entourage du joueur : « ça vient peut-être de son agent qui a quelques contacts en Europe ». À ce stade, il s’agit donc bien d’une rumeur non étayée, sans validation locale.

🚨L’OM s’intéresserait à Joël Sebastian Romero 🇨🇴 Le jeune milieu de terrain de 20 ans est libre cet été , on parle d’une indemnité autour de 2M 💶 📹:#TeamOM #OM #MercatOM pic.twitter.com/K6x3Zro2tq — Gustavinho (@GustavinhOM13) January 9, 2026

Profil du joueur et compatibilité limitée avec l’OM

Sur le plan sportif, Joël Romero évolue actuellement à l’América de Cali, un club au budget limité. Il lui reste six mois de contrat, et sa valeur de transfert serait contenue. Pierre Gerbeaud estime qu’« financièrement, j’ai du mal à imaginer que ça aille au-dessus du million d’euros », tout en soulignant le très faible niveau de rémunération du joueur.

Sur le terrain, Romero est décrit comme un joueur polyvalent, capable d’évoluer principalement comme ailier droit, mais aussi à gauche ou dans un milieu à trois. Un profil qui pourrait, sur le papier, correspondre à certaines exigences de Roberto De Zerbi, notamment en matière d’efforts défensifs. Le journaliste note d’ailleurs que « ça pourrait éventuellement coller avec De Zerbi » sur cet aspect précis.

Cependant, le constat reste clair concernant son niveau actuel. Avec une vingtaine de matches en championnat colombien et seulement quelques apparitions en Copa Sudamericana, Joël Romero demeure un joueur en développement. Pierre Gerbeaud se montre très réservé : « je serais très très surpris de le voir parce que pour moi, il n’a pas encore du tout le niveau pour l’OM ».

Dans ce contexte, et en l’absence de toute confirmation fiable, l’association entre l’OM et Joël Romero apparaît aujourd’hui comme une rumeur sans fondement concret, loin des standards et des priorités immédiates du club marseillais en Ligue 1.