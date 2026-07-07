Mercato OM : la rumeur Martin Terrier… fantasme ou possibilité ?

L’Olympique de Marseille est cité parmi les clubs intéressés par Martin Terrier. Selon Jeunes Footeux, Bruno Genesio souhaiterait retrouver son ancien joueur à Rennes. Une piste qui reste toutefois au stade de la rumeur et qui paraît difficile à concrétiser au regard de la situation financière marseillaise.

Jeunes Footeux évoque un intérêt de l’OM pour Martin Terrier

Selon Jeunes Footeux, Martin Terrier figurerait parmi les profils suivis par l’OM pour renforcer son secteur offensif cet été. Le média affirme que Bruno Genesio souhaiterait retrouver l’attaquant qu’il avait dirigé au Stade Rennais, où l’international français avait réalisé les meilleures saisons de sa carrière.

Toujours d’après Jeunes Footeux, la direction marseillaise envisagerait la possibilité d’un prêt afin de limiter le coût de l’opération. Le média ajoute que des premiers échanges auraient eu lieu avec l’entourage du joueur.

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Un contexte économique qui complique fortement le dossier

Sur le papier, le profil de Martin Terrier pourrait répondre aux besoins de l’OM. Polyvalent en attaque, capable d’évoluer sur un côté comme dans l’axe, le joueur de 29 ans connaît parfaitement les méthodes de Bruno Genesio.

En revanche, la faisabilité de l’opération pose question. L’OM doit composer avec une gestion financière encadrée et chaque investissement est étroitement surveillé. Dans ce contexte, un dossier concernant un joueur sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2029 apparaît difficile à envisager sans mouvements préalables dans l’effectif.

Des départs pourraient notamment conditionner l’arrivée d’un nouvel élément offensif. Sans ventes significatives, la marge de manœuvre du club marseillais resterait limitée, même dans l’hypothèse d’un prêt.

Une rumeur à prendre avec prudence

Pour l’heure, aucun média de référence ni aucune source officielle n’ont confirmé l’existence de négociations entre l’OM et le Bayer Leverkusen concernant Martin Terrier.

Cette piste doit donc être considérée comme une rumeur de mercato relayée par Jeunes Footeux. Reste à voir si elle sera confirmée dans les prochains jours par d’autres sources reconnues ou si elle restera sans suite, alors que le mercato olympien pourrait dépendre avant tout des futures ventes réalisées par le club.