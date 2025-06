Mercato OM : Laporte vers un autre club selon Fabrizio Romano ?

Aymeric Laporte, l’international espagnol de 31 ans, est au cœur d’une bataille estivale, tandis que son départ d’Al-Nassr semble de plus en plus imminent. Annoncé comme une cible prioritaire de l’Olympique de Marseille ces derniers mois, le défenseur central pourrait finalement opter pour une autre destination. Avec un mercato 2025 qui s’annonce particulièrement animé, Laporte aura l’embarras du choix pour relancer sa carrière en Europe, et un retour aux sources, à l’Athletic Bilbao, prend de l’ampleur.

Arrivé à Al-Nassr en 2023 après une longue expérience à Manchester City, où il a remporté quatre titres de Premier League et la Ligue des Champions en 2023, Aymeric Laporte avait déjà été approché par l’OM lors du mercato hivernal. Cette piste avait suscité l’enthousiasme des supporters marseillais, tant le joueur est perçu comme un renfort de poids pouvant stabiliser leur défense. Cependant, selon les dernières informations, le dossier s’est refroidi ces dernières semaines.

Aujourd’hui, plusieurs clubs européens restent attentifs à l’évolution de son cas. Des formations anglaises, italiennes, espagnoles et même turques se positionnent, séduites par son expérience, son palmarès et son expérience internationale. C’est pourtant l’Athletic Bilbao, son club formateur, qui semble tenir la corde. D’après le journaliste Fabrizio Romano, les Basques, qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, envisagent d’accélérer leur offensive afin d’obtenir le retour de leur ancien prodige.

🚨🇪🇸 Athletic Club and more European sides are keen on signing Aymeric Laporte this summer.

The defender could leave Al Nassr with a good proposal for both parties. pic.twitter.com/Qm12quWJxT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025