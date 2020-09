Mercato OM : L’arrivée d’un pur attaquant en plus d’Henrique ? Oui mais à une condition…

Le mercato de l’OM semble s’accélérer depuis dimanche dernier. Après l’annonce d’AVB, en conférence de presse, de l’arrivée imminente d’une « pépite » sur le front de l’attaque, Longoria n’exclut pas la possibilité de recruter un autre joueur offensif.

Les matchs face aux Verts et aux Dogues ont-ils eu leur impact ? Tant l’animation offensive était pauvre. On pourrait le croire. Car au sortir du match nul (1-1) face au LOSC ce dimanche, AVB a annoncé en conférence de presse qu’une « pépite » allait débarquer à Marseille. Depuis, grâce à nos confrères français et brésiliens, nous en savons plus sur cette fameuse venue. Il s’agit de Luis Henrique, un futur crack évoluant à Botafogo, au Brésil. Mais son profil (ailier) ne correspond pas au poste tant désiré par les supporters de l’OM. Et selon L’Équipe, Pablo Longoria ne serait pas contre l’idée de recruter un vrai 9 d’ici la fin du mercato (5 octobre) !

Longoria désire un vrai 9 sous condition…

L’annonce parait impossible à réaliser. Recruter un autre joueur alors que les finances du club sont dans le rouge et que Luis Henrique devrait coûter aux alentours des 10 M€… Cependant, le directeur du football de l’OM y songerait, selon le média français. Et ce à une condition : qu’un protégé de Villas-Boas soit vendu en contrepartie. Le compte à rebours est lancé à Marseille.