Mercato OM : L’Atlético Madrid prêt à miser sur Greenwood pour l’après Griezmann ?

Selon le média espagnol El Gol Digital, l’Atlético Madrid s’intéresserait de près à Mason Greenwood pour remplacer Antoine Griezmann. Une information à prendre avec précaution, faute de confirmation officielle à ce stade.

Une saison aboutie pour Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille

Auteur d’une deuxième saison remarquée avec Olympique de Marseille, Mason Greenwood s’impose comme l’un des joueurs les plus décisifs du championnat. L’attaquant anglais totalise 15 buts en Ligue 1, ce qui le place parmi les meilleurs buteurs du championnat à ce stade de la saison. Il y ajoute également plusieurs passes décisives, confirmant son rôle central dans l’animation offensive de l’OM.

Avant son arrivée à Marseille, Mason Greenwood avait déjà retrouvé du temps de jeu en Espagne, lors de son prêt à Getafe CF. Il y avait inscrit 10 buts en 36 matchs, montrant sa capacité d’adaptation à la Liga.

L’Atlético Madrid en quête d’un profil offensif

D’après El Gol Digital, Atlético de Madrid suivrait de près le profil de Mason Greenwood. Le club madrilène anticiperait notamment un remplacement offensif, avec le départ annoncé de Antoine Griezmann.

Toujours selon le média espagnol, l’Atlético aurait étudié d’autres pistes, notamment celle de Lee Kang-in, mais les exigences financières du Paris Saint-Germain auraient freiné les discussions.

Dans ce contexte, Mason Greenwood apparaîtrait comme une alternative crédible en raison de son profil polyvalent et de son expérience en Espagne.