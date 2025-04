Mercato OM : L’attaquant à recruter selon Walid Acherchour pour la Ligue des champions !

Alors que l’Olympique de Marseille poursuit sa course pour une place en Ligue des champions, les premières spéculations autour du mercato estival commencent à émerger. Sur le plateau de Winamax FC, le consultant Walid Acherchour a partagé son avis sur le profil offensif idéal pour renforcer l’effectif olympien.

Interrogé sur les potentielles recrues en cas de qualification pour la C1, Acherchour a cité Jean-Philippe Mateta, l’attaquant de Crystal Palace : « Si l’OM va en LDC, je fonce sur Jean-Philippe Mateta. Deuxième saison à plus de 15 buts en Premier League le mec. Ce n’est pas mon football mais c’est hyper fiable. Si tu l’entoures bien, surtout avec une LDC à offrir, Marseille peut le séduire », a-t-il déclaré.

A lire aussi : OM : Djellit critique ce choix !

Le natif de Sevran est sous contrat avec le club anglais depuis janvier 2021. Depuis son arrivée, il affiche des statistiques solides : 46 buts et 10 passes décisives en 146 matchs, toutes compétitions confondues. Sur la saison actuelle, Jean-Philippe Mateta a déjà inscrit 17 buts en 40 rencontres, confirmant sa régularité après une saison précédente bouclée avec 19 buts en 39 matchs.

Still can’t get over this Jean-Philippe Mateta finish 🤯#CPFC pic.twitter.com/I3FAoQn0NZ

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 23, 2025