Mercato OM : L’avis mitigé d’un spécialiste sud-américain sur la rumeur Jorge Carrascal…

Olympique de Marseille serait parmi les clubs intéressés par l’international colombien Jorge Carrascal, selon le journaliste Pierre Gerbeaud, qui s’est confié à Footballclubdemarseille.fr. Le joueur, évoluant actuellement au Flamengo, attire pour ses qualités techniques, mais son profil comporte des zones de risque qui pourraient compliquer une éventuelle venue à Marseille.

Carrascal, un joueur au potentiel créatif certain

Pierre Gerbeaud décrit le joueur comme suit :

C’est international colombien sans être titulaire, il fait quelques apparitions. Carrascal c’est un vrai 10 ! Il était passé par le River de Gallardo (premier cycle). Dans un bon jour c’est un super joueur avec beaucoup de dynamisme et de déplacement. Il n’hésite pas à dézoner, il est très mobile, avec une grosse qualité de passe. Ce n’est pas un gros buteur.

Le journaliste pour Lucarne Opposé Pierre Gerbeaud souligne donc un joueur capable de dynamiser le jeu offensif, de créer des espaces et de distribuer le ballon avec efficacité. Sa polyvalence et sa vision du jeu le rendent particulièrement intéressant pour renforcer le secteur offensif de l’OM.

Les limites et risques comportementaux

Toutefois, Pierre Gerbeaud avertit sur certaines limites :

Par contre quand il est dans un mauvais jour il peut être un poids pour son équipe. Il est susceptible de péter un câble et il prend parfois des cartons rouges. Il peut perdre son sang-froid. Son passage en Russie semble l’avoir fait progresser dans ce domaine.



Au-delà du terrain, le journaliste évoque également des aspects extra-sportifs :

Hors football, c’est quand même compliqué. Il y a des rumeurs d’une énorme fête avec des choses borderline en termes de substances et accompagnatrice. Je pense que l’Amérique du sud est adaptée pour lui. Person, je n’irai pas le chercher. Il a des côtés compliqués pour sa venir dans un club comme Marseille.

Un choix stratégique pour l’OM

Ainsi, le profil de Carrascal apparaît comme un véritable pari : d’un côté, un joueur technique et créatif capable d’apporter de la mobilité et des passes décisives, de l’autre, un joueur au tempérament parfois instable et avec un historique extra-sportif sensible.

Pour l’heure, il s’agit d’une rumeur de mercato, et aucun accord n’a été officialisé entre l’OM et le joueur.