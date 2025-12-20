Mercato OM : le Barça dans le coup, Mason Greenwood au cœur d’un possible transfert XXL

Auteur d’une saison étincelante sous le maillot de l’OM, Mason Greenwood attise logiquement les convoitises sur le marché européen. Selon la presse britannique, le FC Barcelone suit de très près la situation de l’attaquant olympien, dont la valeur marchande a explosé ces derniers mois.

Arrivé à l’OM avec de fortes attentes, Mason Greenwood n’a pas tardé à justifier la confiance placée en lui. À 24 ans, l’ailier anglais réalise une saison de tout premier plan. En 2024-2025, il affiche déjà 14 buts et 4 passes décisives en 21 rencontres, toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée à Marseille, son bilan est encore plus impressionnant : 36 buts et 10 passes décisives en 57 matchs, confirmant une régularité rare au plus haut niveau.

Ces performances ne passent évidemment pas inaperçues. Ce week-end, le média britannique TeamTalk a confirmé l’intérêt du FC Barcelone pour le joueur olympien. Le club catalan envisagerait sérieusement de recruter l’international anglais, qui compte une sélection avec les Three Lions, afin de renforcer son secteur offensif.

Le Barça vise aussi Greenwood, l’OM demande 115M€ ?

Toujours selon TeamTalk, le président blaugrana Joan Laporta réfléchirait attentivement aux conséquences globales d’un tel dossier. L’impact sportif de Mason Greenwood ne fait guère de doute, mais la direction barcelonaise étudierait également les aspects éthiques du transfert, ainsi que les potentielles réactions des supporters catalans.

À cela s’ajoute un paramètre financier majeur. Le coût de l’opération s’annonce très élevé : l’OM réclamerait environ 115 millions d’euros pour laisser partir sa star offensive. Un montant conséquent, qui placerait Greenwood parmi les transferts les plus chers de l’histoire du club marseillais.

L’OM sous pression, Manchester United en embuscade

Le média britannique précise également que Mason Greenwood souhaiterait franchir un nouveau cap dans sa carrière. L’attaquant marseillais ambitionnerait de démontrer son potentiel de classe mondiale et aurait demandé à son entourage de travailler sur une possible arrivée dans l’un des clubs « phares » européens.

🗣️ Le détail du pourcentage dans le contrat de #Greenwood #Longoria : “Greenwood ? L’OM a aujourd’hui 60% des droits économiques de Greenwood, avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d’augmenter de 5% pour arriver à 65%. On est très content de… pic.twitter.com/7GsTPj35zz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025



Face à cette situation, l’OM pourrait éprouver de grandes difficultés à conserver son joueur vedette, malgré l’importance sportive qu’il représente dans le projet actuel. D’autant plus que Manchester United reste directement concerné par l’avenir de Greenwood : le club anglais percevra 35 à 40 % du montant total d’un futur transfert, un détail qui pèse lourd dans les discussions.

Entre enjeux financiers, ambitions personnelles et convoitises européennes, le dossier Mason Greenwood s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs à venir pour l’OM.