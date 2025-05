Mercato OM : Le Bayern dans la course pour une cible de Benatia ( à Zéro euros)

Annoncé du côté de l’OM pour le prochain mercato, Jonathan Tah intéresse finalement le Bayern Munich, bien décidé à renforcer sa défense cet été.

Le dossier risque d’échapper à l’OM. Jonathan Tah, longtemps ciblé par le club marseillais pour renforcer sa charnière centrale, suscite désormais l’intérêt du Bayern Munich, selon plusieurs sources proches du joueur. Le défenseur allemand, qui quittera le Bayer Leverkusen à la fin de la saison après dix ans au club, n’a toujours pas officialisé sa prochaine destination.

Si le nom de Tah circulait du côté du FC Barcelone depuis plusieurs mois, les Bavarois se sont positionnés à leur tour sur le dossier. Toujours selon Fabrizio Romano, le leader de Bundesliga surveille de près la situation, d’autant que le joueur n’a pour le moment signé aucun accord avec la direction catalane. D’autres clubs européens se sont également renseignés, preuve de l’intérêt grandissant autour du défenseur de 28 ans.

L’Olympique de Marseille, qui s’était également penché sur le profil de Tah ces derniers jours, pourrait donc voir le dossier lui filer entre les doigts. L’international allemand reste très courtisé, et son expérience en Bundesliga fait de lui une cible prioritaire pour un Bayern à la recherche de renforts défensifs après une saison mitigée.

Si la charnière Kim Min-jae – Eric Dier n’a encaissé que 29 buts cette saison, elle n’a pas totalement convaincu Vincent Kompany. Le technicien belge souhaiterait apporter davantage de solidité à sa défense, et Jonathan Tah coche toutes les cases : régularité, expérience et fiabilité.

Libre en juin prochain après une décennie passée à Leverkusen, le défenseur central devrait franchir un nouveau cap lors du prochain exercice. Reste à savoir si ce sera en Bavière… ou ailleurs.

