Mercato OM : le Borussia Dortmund vise deux flops de la saison marseillaise ?

Le Borussia Dortmund prépare son mercato estival et regarde du côté de la Ligue 1, avec deux profils passés récemment par l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Sky Sport Germany, Ethan Nwaneri et Matt O’Riley figurent parmi les pistes étudiées par le club allemand pour renforcer son secteur offensif.

Le départ annoncé de Julian Brandt pousse le BVB à accélérer sa reconstruction offensive. Dans cette optique, les dirigeants allemands multiplient les pistes sur le marché européen, notamment en Angleterre et en France. Deux joueurs ayant porté le maillot de l’OM cette saison attireraient particulièrement l’attention du club de Bundesliga.

A lire : OM : Pire saison, Honteux, Les supporters marseillais dressent le bilan de la saison

Ethan Nwaneri dans le viseur du Borussia Dortmund

D’après Sky Sport Germany, Ethan Nwaneri fait partie des profils suivis par le Borussia Dortmund. Le jeune milieu offensif anglais sort d’un passage compliqué à l’Olympique de Marseille, où il avait été prêté par Arsenal entre janvier et mai. Malgré les attentes autour de son arrivée, le joueur de 18 ans n’a jamais réussi à s’imposer dans la rotation marseillaise.

Toujours sous contrat avec les Gunners, Ethan Nwaneri ne serait pas totalement convaincu par la perspective de poursuivre sa progression à Londres. Un départ pourrait donc être envisagé cet été, même si les exigences financières d’Arsenal restent élevées selon le média allemand.

Le dossier est observé avec attention par le BVB, réputé pour sa capacité à développer de jeunes talents offensifs. Le club allemand suit depuis plusieurs années le marché anglais afin d’anticiper l’avenir de son effectif.

Matt O’Riley reste apprécié en interne

Autre nom cité par Sky Sport Germany : Matt O’Riley. Le milieu danois connaît déjà bien la cité phocéenne après un prêt peu concluant à l’OM entre août et janvier. Reparti à Brighton durant l’hiver, le joueur de 25 ans n’a pas laissé une trace majeure sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Malgré cette expérience mitigée en Ligue 1, Matt O’Riley conserverait une bonne cote auprès des décideurs du Borussia Dortmund. Sous contrat avec Brighton jusqu’en 2029, l’international danois disposerait d’une valeur estimée entre 15 et 20 millions d’euros.

Avec ces deux dossiers, le mercato OM continue indirectement d’alimenter les réflexions des grands clubs européens. Le Borussia Dortmund cherche désormais à reconstruire un secteur offensif capable de rester compétitif en Bundesliga comme sur la scène européenne.