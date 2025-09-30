Mercato OM : “le coup parfait… Tant mieux pour Marseille et Benatia!”

Interrogé ce mardi par L’Équipe, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a livré un long témoignage sur Nayef Aguerd, son cadre en sélection. Le technicien des Lions de l’Atlas a tenu à rappeler tout le potentiel du défenseur arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, en provenance de West Ham. Pour lui, l’OM et Mehdi Benatia, conseiller sportif du club, ont réalisé une opération majeure sur le marché des transferts.

« L’OM a réalisé le coup parfait » selon Regragui

Connu pour sa franchise, Walid Regragui n’a pas caché son admiration pour le joueur de 28 ans. « Aguerd ? À son âge, il avait besoin qu’on lui donne des responsabilités, qu’on lui dise tu vas être n°1, enchaîner… L’OM a réalisé le coup parfait. Je ne suis pas forcément objectif, je le connais depuis ses 16 ans, mais je trouve qu’on l’a sous-coté, un défenseur central gaucher, technique, rapide… Quand tu perds une année ou deux en Angleterre, ils te mettent une étiquette. Tant mieux pour Marseille et Benatia, il connaît les immenses qualités de Nayef. »

Cette déclaration illustre parfaitement la confiance du sélectionneur marocain envers son capitaine. Regragui estime que son passage en Premier League a sans doute freiné son élan, mais que Marseille lui offre l’environnement idéal pour se relancer.

Un atout pour la défense marseillaise

Avec son expérience internationale et son profil rare de défenseur central gaucher, Nayef Aguerd est rapidement devenu un élément clé de la rotation de Roberto De Zerbi. Sa technique, sa vitesse et son sens du placement renforcent une arrière-garde olympienne souvent pointée du doigt ces dernières saisons.

L’arrivée de l’ancien joueur de Rennes est également perçue comme un symbole de la nouvelle politique sportive mise en place par Mehdi Benatia. Miser sur un joueur déjà reconnu sur la scène internationale mais en quête de rebond est une stratégie qui pourrait porter ses fruits.

En s’attachant les services de Nayef Aguerd, l’OM a donc non seulement récupéré un défenseur de haut niveau, mais aussi un leader capable d’assumer des responsabilités. Un profil qui, selon Walid Regragui, manquait aux Phocéens et qui pourrait peser lourd dans la quête de stabilité défensive cette saison.

