Mercato OM : le dossier Bilal Nadir se refroidit…

Alors que son nom circulait avec insistance ces derniers jours, la situation de Bilal Nadir apparaît bien moins avancée que prévu. Selon But Football Club le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille ne fait l’objet d’aucune démarche concrète en Ligue 1, selon plusieurs éléments concordants. Une réalité qui complique sérieusement son avenir à court terme.

Nadir, des rumeurs sans suite en Ligue 1

Ces derniers jours, plusieurs clubs français comme le RC Lens, le Stade Rennais FC ou encore le RC Strasbourg avaient été évoqués comme des prétendants potentiels pour Bilal Nadir. Pourtant, d’après les informations du média But Football Club, aucune de ces pistes n’a donné lieu à des contacts réels.

Le milieu de terrain de 22 ans, sous contrat avec l’Olympique de Marseille, se retrouve ainsi dans une zone d’incertitude. En fin de bail, il ne semble pas entrer dans les priorités du club phocéen pour une prolongation, sauf retournement de situation. Malgré ce contexte contractuel favorable à un départ, les clubs de Ligue 1 ne se positionnent pas concrètement sur son profil.

L’étranger comme option, mais sans garantie

Des intérêts venus d’Espagne, notamment du côté de Villarreal et du Séville FC, ont également été mentionnés. Là encore, aucune confirmation tangible ne permet de valider ces pistes à ce stade. Dans ce contexte, des championnats comme la Belgique ou la Suisse apparaissent comme des alternatives crédibles pour Bilal Nadir. Ces marchés sont régulièrement identifiés comme des tremplins pour les jeunes profils techniques en quête de temps de jeu et de progression.

Selon les informations disponibles, un premier contact aurait été amorcé dans cette direction, sans qu’aucun accord ne soit encore acté. À l’approche du mercato estival, le temps devient un facteur clé pour le joueur de l’OM, qui doit rapidement clarifier sa situation pour éviter une impasse sportive.