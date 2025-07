Mercato OM : Le dossier Leonardo Balerdi loin d’être fermé !

Leonardo Balerdi attire l’attention de gros clubs européens. Le capitaine de l’Olympique de Marseille suscite l’intérêt de Newcastle United et de la Juventus Turin, mais le club phocéen ne compte pas le laisser partir facilement. Il faudrait une offre XXL pour envisager un départ du défenseur argentin, désormais incontournable à Marseille.

Newcastle veut rajeunir sa défense : Balerdi ciblé

A lire : OM : 6 joueurs écartés pour le stage aux Pays-Bas

Alors que Newcastle cherche à renouveler une défense centrale vieillissante, composée notamment de Fabian Schär et Dan Burn (33 ans chacun), Leonardo Balerdi apparaît comme une solution crédible. Selon Pete O’Rourke de Football Insider, les Magpies surveillent de près le joueur, bien que les discussions soient actuellement en pause.

L’Argentin représenterait une alternative plus abordable aux profils de Giorgio Scalvini (Atalanta) et Marc Guehi (Crystal Palace), estimés à plus de 60 millions d’euros. En comparaison, Balerdi, plus expérimenté que son âge ne le laisse paraître, pourrait être recruté à un tarif jugé plus raisonnable.

La Juventus, relancée par Igor Tudor, entre dans la course

La Juventus Turin, désormais dirigée par Igor Tudor, ancien entraîneur de l’OM, s’est elle aussi positionnée sur le dossier. Le technicien croate connaît bien Leonardo Balerdi, qu’il a contribué à faire progresser lors de son passage sur le banc marseillais.

Cette connexion pourrait peser dans la balance, surtout si la Vieille Dame accélère sur ce dossier. Avec un projet de reconstruction axé sur des profils jeunes mais expérimentés, Balerdi incarne parfaitement le profil recherché par le club turinois.

L’OM intransigeant : pas de départ sans une offre d’au moins 35M€ ?

Côté marseillais, la position est claire : Leonardo Balerdi n’est pas à vendre, sauf en cas d’offre jugée exceptionnelle. Toujours selon Football Insider, « il faudrait une offre énorme pour convaincre Marseille ». Le prix de départ serait fixé à 35 millions d’euros, une somme importante, mais atteignable pour les clubs de Premier League.

Arrivé en 2020 pour 11 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, Balerdi s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Sa régularité, son impact défensif et sa montée en puissance l’ont naturellement conduit à porter le brassard de capitaine cette saison. Une reconnaissance forte pour un joueur devenu l’un des leaders du vestiaire.