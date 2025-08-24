Info Chrono
Mercato OM : Le Genoa pourrait encore recruter un indésirable !
Mercato OM

Mercato OM : Le Genoa pourrait encore recruter un indésirable !

Par La Redaction FCM -
Patrick VIEIRA - Actuel coach de la réserve de Manchester City

L’Olympique de Marseille pourrait bien laisser filer un nouvel élément offensif lors de ce mercato estival. Selon la presse italienne, le Genoa a ciblé Neal Maupay pour renforcer son attaque. Le club ligure, entraîné par Patrick Vieira, cherche un joueur capable d’épauler Lorenzo Colombo en pointe.

 

Arrivé à Marseille l’été dernier, l’attaquant français n’a pas totalement convaincu sous les couleurs olympiennes. En 22 matchs de Ligue 1, il a inscrit seulement 4 buts, un rendement jugé insuffisant au regard des attentes placées en lui. Malgré cette saison mitigée, son profil continue toutefois d’intéresser plusieurs clubs, notamment en Serie A. Barré par Gouiri, Aubameyang et même le jeune Vaz, l’ancien joueur d’Everton doit trouver une porte de sortie…

 

 

Selon Calciomercato.com, le Genoa n’est pas seul sur le dossier. Deux clubs de Ligue 1, le Stade Rennais et le LOSC, suivent également la situation de près. L’OM aurait fixé le prix de son attaquant à environ 5 millions d’euros, une somme qui pourrait faciliter un transfert rapide si la concurrence s’intensifie.

 

Maupay vers l’Italie ?

 

Âgé de 28 ans, Maupay possède déjà une solide expérience à l’étranger. Avant de rejoindre l’OM, il a évolué plusieurs saisons en Premier League, avec Brighton, Brentford et Everton. Au total, il compte 160 matchs et 33 buts dans le championnat anglais, une statistique qui lui confère encore une certaine cote sur le marché.

 


Pour Marseille, ce dossier s’inscrit dans une logique de réorganisation offensive. Le club phocéen cherche à remodeler son secteur d’attaque autour de Mason Greenwood, meilleur buteur de la saison, et reste attentif aux opportunités pour alléger sa masse salariale. Le départ de Maupay offrirait une solution financière mais aussi une place libérée pour un éventuel renfort offensif.

 

Dans les prochains jours, les discussions pourraient s’accélérer entre l’OM, le Genoa et les clubs français intéressés. L’avenir de Neal Maupay semble désormais se dessiner loin du Vélodrome.

