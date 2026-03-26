Mercato OM : Le meilleur buteur de Ligue 1, Joaquin Panichelli, aurait pu signer à Marseille ?

Selon les informations de But, l’Olympique de Marseille aurait eu l’opportunité de recruter Joaquin Panichelli lors de l’été 2025. Aujourd’hui meilleur buteur de Ligue 1, l’attaquant du** RC Strasbourg s’impose comme l’une des révélations de la saison. Une occasion manquée qui interroge.

Une piste écartée lors du mercato estival

Le dossier Joaquin Panichelli refait surface dans l’actualité du mercato OM. D’après But, l’attaquant argentin de 23 ans, alors en provenance du Deportivo Alavés, avait été proposé au club phocéen durant l’été 2025. Une piste qui n’aurait pas été approfondie par la direction menée par Pablo Longoria.

Quelques semaines plus tard, le joueur s’engage avec le RC Strasbourg pour environ 17 millions d’euros. Un investissement rapidement rentabilisé au vu de ses performances actuelles en Ligue 1.

Panichelli, révélation offensive du championnat

Avec 16 buts inscrits, Joaquin Panichelli domine le classement des buteurs de Ligue 1. Son adaptation rapide au championnat français et son efficacité devant le but en font l’un des attaquants les plus en vue de la saison.

Puissant, mobile et efficace dans la surface, le joueur formé en Argentine s’est imposé comme la principale arme offensive du RC Strasbourg. Ses performances attirent désormais l’attention de clubs majeurs en Europe, notamment l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, selon plusieurs médias.

Un choix qui interroge à Marseille

Du côté de l’Olympique de Marseille, cette information relance le débat sur les choix opérés lors du dernier mercato estival. Alors que le club cherche encore de la constance dans son secteur offensif, le profil de Joaquin Panichelli correspondait à un besoin identifié.

Sans spéculation, un fait demeure : l’OM n’a pas concrétisé une piste qui à l’époque n’était qu’un bon buteur de seconde division et qui s’impose aujourd’hui comme l’une des plus performantes de Ligue 1.