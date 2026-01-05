Mercato OM : Le message cinglant de De Zerbi aux jeunes Bakola et Vaz !

Battue à domicile par le FC Nantes (0-2) ce dimanche en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a vécu une après-midi compliquée sur le plan sportif. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a tenu à clarifier ses décisions concernant l’absence de Darryl Bakola et Robinio Vaz, deux jeunes joueurs au centre de discussions contractuelles.

La défaite face à Nantes a laissé des traces, tant dans le jeu que dans les choix opérés par le staff marseillais. Alors que l’OM n’a jamais réellement trouvé la solution face au bloc nantais, une interrogation a rapidement émergé : pourquoi Bakola et Vaz n’ont-ils pas été utilisés, même en cours de match ?

De Zerbi tranche : « uniquement des choix sportifs »

Présent en conférence de presse après la rencontre, Roberto De Zerbi a répondu sans détour aux questions sur ses décisions. L’entraîneur italien a insisté sur un point central : la situation contractuelle des deux jeunes joueurs n’entre pas en ligne de compte dans ses choix.

« Si Bakola et Vaz ne jouent pas, c’est que je considère qu’ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n’a rien à voir avec les contrats ou les situations. Je sais qu’il y a eu des propositions pour renouveler leur contrat, mais si, selon moi, ils sont en mesure de jouer, ils le font. Je ne vais pas les empêcher de jouer s’ils ne renouvellent pas leur contrat. Mais ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas. Pareil pour les cadres (…) Quand je les ai lancés, ils le méritaient. Mais c’est là qu’ils doivent tout donner, ils ne peuvent pas penser que tout est déjà acquis. »

Un message clair envoyé à l’ensemble de l’effectif de l’Olympique de Marseille, jeunes comme cadres, dans un contexte sportif tendu.

Un message fort : “c’est là qu’ils doivent tout donner, ils ne peuvent pas penser que tout est déjà acquis”

Cette prise de parole intervient alors que l’OM traverse une période irrégulière en Ligue 1, avec des performances en dents de scie et une pression croissante autour des choix de De Zerbi. En se passant de Bakola et Vaz face à Nantes, le technicien italien a assumé une ligne de conduite cohérente avec son discours depuis son arrivée : seul le rendement à l’entraînement et l’état de forme dictent les décisions.



Sur le fond, la défaite contre le FC Nantes a surtout mis en lumière les difficultés collectives marseillaises, incapables de renverser la rencontre malgré les ajustements tactiques. L’absence des deux jeunes n’explique pas la contre-performance, mais elle illustre une gestion d’effectif exigeante, dans laquelle personne n’est assuré de jouer sans répondre aux attentes.