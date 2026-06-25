Mercato OM : le message est clair, Greenwood ne sera pas bradé !

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Alors que l’OM attend toujours le verdict définitif de la DNCG après le sursis à statuer prononcé cette semaine, plusieurs clubs européens surveillent de près la situation de Mason Greenwood. Certains espèrent profiter du contexte pour négocier un transfert à prix réduit, mais la direction marseillaise ne compte pas céder à la pression.

Auteur d’une saison convaincante sous le maillot olympien, Greenwood suscite de nombreuses convoitises. Avec les contraintes financières qui pèsent sur le club, certains prétendants estiment que Marseille sera obligé de vendre plusieurs joueurs importants afin de rééquilibrer ses comptes.

Un actif majeur pour l’avenir du club

Selon une source proche de la direction citée par L’Équipe, cette analyse est loin de correspondre à la réalité. « Beaucoup de prétendants pensent aussi que l’OM bradera Greenwood cet été, parce que le club est obligé de vendre des éléments. Mais ils se trompent, il y a trop d’enjeux symboliques et financiers sur ce dossier. »

Pour les dirigeants marseillais, l’attaquant anglais représente l’un des actifs les plus précieux de l’effectif. Son avenir pourrait avoir un impact majeur sur les finances du club, mais aussi sur l’image du projet sportif qui doit être reconstruit après une saison compliquée.

Même si l’OM se dirige vers une période de rigueur budgétaire et devra probablement réaliser certaines ventes, le message envoyé est clair : il n’est pas question de céder Mason Greenwood à un tarif inférieur à sa valeur. Les clubs intéressés devront donc mettre le prix s’ils souhaitent convaincre Marseille de lâcher son attaquant vedette.