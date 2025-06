Mercato OM : Le nombre minium de recrues attendues cet été !

L’OM devrait réaliser un mercato d’été encore une fois agité entre les départs et les arrivées afin de se renforcer en vue de la Ligue des Champions. Et alors que le club avance sur certains dossiers, l’OM attendrait un minimum de cinq recrues durant cette période estivale !

L’été s’annonce mouvementé sur la Canebière ! Le mercato a déjà ouvert ses portes depuis maintenant presque une semaine et l’OM ne cesse de multiplier les différentes pistes. Avec les échéances de l’année prochaine et le retour de la Ligue des Champions à Marseille, l’effectif se doit d’être compétitif et de se renforcer dans les secteurs qui ont pu faire défaut cette saison.

Et si certaines pistes semblent en très bonne voie, l’OM aurait déjà en tête le nombre de recrues attendu cet été pour compléter l’effectif de De Zerbi. D’après des informations de La Provence, au moins cinq recrues sont attendues durant cette intersaison. Un chiffre conséquent mais qui ne viendrait pour autant pas signifier un renouvellement total de l’effectif marseillais, à l’instar des précédents mercato d’été.

Priorité à la défense !

Car si l’OM doit encore se renforcer, le club cherche désormais de la stabilité depuis l’arrivée de De Zerbi. Une arrivée qui avait tout bousculé et permis à l’OM de revoir ses plans à la hausse. Et si le tacticien italien aura dû composer avec une équipe inégale dans le jeu, profitant d’un milieu de terrain de très grande classe mais souffrant de plusieurs carences en défense, la donne devrait changer cet été.

En effet, au moins deux ou trois recrues devraient être attendues en défense, avec la volonté de recruter un central titulaire pour épauler Balerdi mais également un autre pour la rotation. Un latéral pourrait également venir alors que ce secteur ne dispose pas beaucoup de solutions de doublure. Les principaux noms évoqués pour ce chantier restent toujours Medina et Laporte, bien que l’Argentin semble avoir pris une longueur d’avance à ce niveau-là.