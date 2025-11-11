Mercato OM : le nouveau coach de la Juventus a comme priorité un cadre important de De Zerbi !

L’OM ferme la porte, mais la Juve insiste en mettant Locatelli dans le deal ?

Sous contrat jusqu’en 2028, Hojbjerg reste un élément central du dispositif de De Zerbi. L’OM ne compte pas le céder, surtout en pleine saison. Toutefois, la Juventus envisagerait une offre sous forme d’échange avec Manuel Locatelli, ancien protégé de De Zerbi à Sassuolo, selon les médias italiens.

Si cet échange ne se concrétise pas, le club turinois garderait d’autres pistes comme Adrian Bernabe (Parme). Mais Spalletti, convaincu du potentiel du milieu marseillais, continuerait de pousser en interne pour attirer Hojbjerg dès janvier.

Un dossier à suivre d’ici janvier

La Juventus Turin veut frapper fort dès le mercato d’hiver, et Pierre-Emile Hojbjerg semble être sa priorité absolue. Du côté de l’OM, la position est ferme : pas question de se séparer d’un cadre aussi influent. Ce bras de fer entre Turin et Marseille pourrait bien animer les prochaines semaines de mercato, avec un dossier suivi de très près par les observateurs européens.