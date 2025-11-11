Mercato OM : le nouveau coach de la Juventus a comme priorité un cadre important de De Zerbi !

À un peu plus de deux mois de l’ouverture du mercato d’hiver, la Juventus Turin prépare déjà ses offensives. Selon la presse italienne, le nouvel entraîneur Luciano Spalletti a placé en haut de sa liste le nom de Pierre-Emile Hojbjerg, l’un des cadres de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille.Arrivé sur le banc bianconero pour succéder à Igor Tudor, Spalletti a rapidement évalué son effectif et identifié un besoin clair : renforcer le milieu de terrain. Le technicien italien veut un joueur expérimenté, capable d’apporter de la solidité et du leadership. Des qualités que Hojbjerg incarne parfaitement depuis son arrivée à Marseille.
Pierre-Emile Hojbjerg, priorité de Spalletti
D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Pierre-Emile Hojbjerg est désormais la priorité du mercato hivernal de la Juventus. L’international danois, recruté à l’été 2024, s’est imposé comme un titulaire indiscutable sous De Zerbi. Avec 16 apparitions, dont 13 titularisations et 1 but, il s’est vite imposé comme un joueur clé dans l’organisation marseillaise.Apprécié pour sa discipline tactique, son impact physique et sa lecture du jeu, le Danois de 30 ans possède le profil idéal pour stabiliser le milieu turinois. Spalletti, adepte des milieux capables d’alterner pressing et relance, verrait en Hojbjerg un maillon essentiel de son nouveau projet à Turin.
L’OM ferme la porte, mais la Juve insiste en mettant Locatelli dans le deal ?
Sous contrat jusqu’en 2028, Hojbjerg reste un élément central du dispositif de De Zerbi. L’OM ne compte pas le céder, surtout en pleine saison. Toutefois, la Juventus envisagerait une offre sous forme d’échange avec Manuel Locatelli, ancien protégé de De Zerbi à Sassuolo, selon les médias italiens.
Si cet échange ne se concrétise pas, le club turinois garderait d’autres pistes comme Adrian Bernabe (Parme). Mais Spalletti, convaincu du potentiel du milieu marseillais, continuerait de pousser en interne pour attirer Hojbjerg dès janvier.
Un dossier à suivre d’ici janvier
La Juventus Turin veut frapper fort dès le mercato d’hiver, et Pierre-Emile Hojbjerg semble être sa priorité absolue. Du côté de l’OM, la position est ferme : pas question de se séparer d’un cadre aussi influent. Ce bras de fer entre Turin et Marseille pourrait bien animer les prochaines semaines de mercato, avec un dossier suivi de très près par les observateurs européens.