Mercato OM : le Paris FC veut profiter de la situation contractuelle de ce milieu de terrain marseillais !

L’OM va devoir gérer la situation de certains de ses joueurs afin de voir qui garder ou non. Parmi les noms en stand by circule celui de Valentin Rongier, qui va arriver en fin de contrat l’année prochaine. Plusieurs clubs pourraient être intéressés par le joueur d’après Daniel Riolo, qui le verrait bien au Paris FC !

Durant ce mercato, l’OM va devoir affûter son effectif et le renforcer en décidant qui garder et qui vendre. Et alors que le club cherche encore à recruter un défenseur central pour venir épauler Balerdi, les dirigeants vont également devoir gérer les joueurs arrivant en fin de contrat prochainement. Et parmi eux, le dossier de Valentin Rongier est le plus sensible en ce moment, alors que le milieu arrivera en fin de contrat l’été prochain.

Et alors que le club cherche toujours à rapatrier Bennacer pour un nouveau prêt, les discussions sont au point mort entre Rongier et le club. Une situation qui n’a pas l’air d’avancer rapidement et qui pourrait profiter à d’autres clubs. En effet, Daniel Riolo s’est exprimé sur la situation du joueur lors de l’After Foot mercredi soir. Il est revenu sur un potentiel départ du Français qui pourrait selon lui profiter à des clubs de Ligue 1, et notamment le Paris FC !

A lire aussi : Mercato concurrent OM : Un cadre de l’OGC Nice en partance vers la Premier League ?

Vers un départ de Rongier cet été ?

« Rongier n’a pas accepté l’offre de prolongation et il est possible qu’il soit poussé dehors. Ça en prend la direction. Il est probable qu’un club comme le Paris FC puisse être intéressé. Ce serait logique ». Une piste qui n’est pas à exclure, alors que Rongier avait déjà été approché par Rennes en janvier dernier, signe que le profil du joueur ne laisse pas indifférent. Sa situation contractuelle pourrait cependant pénaliser l’OM, qui se verrait obligé de brader son joueur.

Les clubs intéressés pourraient également attendre l’été prochain afin d’avoir le joueur gratuitement. Du côté du Paris FC, le club promu ne serait pour l’instant pas vraiment intéressé par le joueur et privilégierait le profil de Benjamin André, qui évolue au LOSC. La valeur marchande de Rongier est estimé actuellement à 9 millions d’euros. Une somme non-négligeable pour l’OM, qui pourrait donc vendre son joueur en cas d’offre satisfaisante !