Mercato OM : Le Paris FC prêt à faire des folies pour Abline ?

Dans un mercato estival 2025 tendu par les restrictions budgétaires, l’Olympique de Marseille garde un œil attentif sur plusieurs profils offensifs, dont Matthis Abline. L’attaquant du FC Nantes, international Espoirs, fait partie des cibles identifiées par le club phocéen pour renforcer son attaque. Mais la montée en puissance du Paris FC pourrait bien rebattre les cartes dans ce dossier.

Selon L’Équipe, le Paris FC, promu en Ligue 1, nourrit de grandes ambitions pour son retour dans l’élite. Porté par de nouveaux investisseurs et une enveloppe mercato estimée entre 60 et 70 millions d’euros, le club de la capitale serait prêt à mettre le paquet sur Matthis Abline. L’objectif : recruter un numéro 9 capable d’inscrire une vingtaine de buts dès cette saison. Et Abline, auteur d’une progression régulière malgré un contexte difficile à Nantes, coche toutes les cases.

Les dirigeants parisiens ont déjà pris des contacts avec le FC Nantes il y a plusieurs semaines, sans encore formuler d’offre. Mais selon les informations du quotidien, le prix du joueur pourrait avoisiner les 40 millions d’euros. Un montant conséquent pour un transfert franco-français, qui dépasse de loin les standards du marché hexagonal actuel.

Kita veut 40M€ pour Abline ?

Côté marseillais, la prudence est de mise. Bien que Matthis Abline ait été séduit par l’intérêt manifesté par l’OM dans le passé, le club phocéen ne souhaite pas entrer dans une surenchère. « Abline n’ira pas à l’OM, sauf s’ils paient une fortune, 50 M€ », avait lancé le président nantais Waldemar Kita, interrogé en juin dernier. Un prix jugé excessif pour Marseille, qui doit composer avec des marges financières réduites et plusieurs priorités sur d’autres postes.

Le Paris FC, fort de sa nouvelle dynamique, pourrait donc profiter de cette situation pour s’imposer dans ce dossier. Si les contacts entre les Parisiens et l’entourage du joueur se sont faits plus discrets ces derniers jours, la piste reste active. Un club anglais non identifié s’est également renseigné récemment, mais le PFC semble en pole position.