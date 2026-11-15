L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg continue d’alimenter les discussions en Italie. Selon le Corriere dello Sport, la Fiorentina envisage sérieusement de recruter le milieu danois de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal. Une opération qui pourrait coûter entre 10 et 15 millions d’euros. Un montant qui pourrait intéresser la direction marseillaise, alors que le club doit poursuivre ses efforts financiers avant son prochain passage devant la DNCG.

Le mercato hivernal pourrait réserver quelques mouvements importants à l’Olympique de Marseille. Malgré la belle dynamique sportive retrouvée sous les ordres de Bruno Genesio, plusieurs titulaires continuent d’attirer l’attention des clubs étrangers.

Parmi eux, Pierre-Emile Højbjerg reste particulièrement courtisé en Italie. Après les intérêts évoqués de la Juventus et de la Fiorentina, une nouvelle publication de la presse transalpine apporte des précisions sur les conditions financières d’un éventuel transfert.

Dans un article publié ce dimanche 15 novembre↗, le Corriere dello Sport estime qu’une opération pourrait se négocier entre 10 et 15 millions d’euros.

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La Fiorentina prête à investir jusqu’à 15 M€ ?

Selon le quotidien sportif italien, Fabio Paratici, directeur sportif de la Fiorentina, souhaite profiter du mercato de janvier pour renforcer son milieu de terrain.

Le club florentin recherche un joueur expérimenté, capable d’apporter davantage d’impact dans les duels, de récupérer des ballons et de stabiliser un entrejeu jugé trop léger sur le plan physique.

Le profil de Pierre-Emile Højbjerg correspondrait parfaitement à ces attentes.

À 31 ans, l’international danois dispose d’une solide expérience du haut niveau, acquise notamment en Premier League avec Tottenham et Southampton, mais également sous le maillot marseillais.

Le Corriere dello Sport souligne toutefois que deux conditions restent à remplir : convaincre le joueur de quitter Marseille et obtenir l’accord de l’OM.

Sur le plan financier, le quotidien avance qu’un transfert pourrait nécessiter un investissement compris entre 10 et 15 millions d’euros.

Il s’agit d’une estimation de la presse italienne et non d’une offre officiellement transmise à Marseille.

Torreira et Éderson, deux alternatives étudiées

La Fiorentina ne concentre cependant pas toutes ses recherches sur Højbjerg.

Selon le Corriere dello Sport, Lucas Torreira constitue une autre piste sérieuse. L’international uruguayen, qui évolue actuellement à Galatasaray, serait favorable à un retour à Florence, où il avait déjà joué durant la saison 2021-2022.

Le club italien apprécie également Éderson, milieu de l’Atalanta Bergame, mais son prix, estimé à plus de 40 millions d’euros, rendrait une opération particulièrement compliquée.

Dans ce contexte, Højbjerg apparaît comme une solution expérimentée et financièrement plus accessible.

Reste une interrogation majeure : le Danois souhaite-t-il réellement quitter l’OM en cours de saison ?

Ces dernières semaines, plusieurs informations contradictoires ont circulé. Alors que Tuttomercatoweb évoquait un joueur désireux de terminer la saison à Marseille, La Gazzetta dello Sport laissait entendre qu’il pourrait être ouvert à un départ vers la Juventus.

Aucune prise de position publique récente du joueur ne permet pour le moment de trancher cette question.

La DNCG pourrait pousser l’OM à étudier une offre

L’intérêt de la Fiorentina intervient dans un contexte financier délicat pour le club olympien.

Comme nous l’évoquions récemment sur FCM, Marseille pourrait être contraint de réaliser de nouvelles ventes dès janvier↗.

Selon les informations de L’Équipe, les efforts réalisés durant le dernier mercato estival n’auraient pas permis d’atteindre l’ensemble des objectifs économiques fixés par le club.

La direction doit notamment poursuivre la réduction de sa masse salariale, alors qu’un nouveau rendez-vous devant la DNCG approche.

Dans cette perspective, une vente de Højbjerg pourrait présenter un double intérêt.

D’abord, Marseille pourrait récupérer une indemnité de transfert significative. Ensuite, le départ de l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif permettrait de réduire les charges salariales.

Mais aucune obligation de vendre spécifiquement Højbjerg n’a été annoncée, et le montant que le club accepterait réellement reste inconnu.

Genesio peut-il se permettre de perdre son milieu danois ?

Pour Bruno Genesio, cette éventualité représenterait un véritable casse-tête.

L’OM vient d’enchaîner cinq victoires consécutives en Ligue 1, réalisant une remontée spectaculaire de la 17e à la 4e place du classement.

Cette progression repose notamment sur une meilleure organisation collective et sur les ajustements réalisés dans l’entrejeu.

Si Tochukwu Nnadi a gagné en importance ces dernières semaines, Højbjerg conserve une place importante grâce à son expérience, son placement et sa capacité à organiser le jeu.

Un départ en janvier pourrait donc fragiliser un secteur qui commence à retrouver de la stabilité.

D’autant que les contraintes financières pourraient limiter les possibilités de recrutement pour le remplacer.

Comme nous l’expliquions dans notre précédent article consacré aux ambitions de la Fiorentina↗, le club italien avait également envisagé de recruter Emerson Palmieri l’été dernier.

La possibilité de voir plusieurs joueurs importants quitter Marseille constitue donc une préoccupation à l’approche du mercato.

15 millions d’euros : une somme suffisante pour convaincre Marseille ?

C’est désormais l’une des principales questions du dossier.

Sur le plan économique, une vente comprise entre 10 et 15 millions d’euros pourrait contribuer aux efforts demandés à la direction olympienne.

Mais sur le plan sportif, se séparer de Højbjerg à mi-saison présenterait un risque.

Le club doit en effet poursuivre sa remontée en championnat tout en conservant des ambitions européennes. Perdre un joueur expérimenté sans disposer d’une solution de remplacement satisfaisante pourrait compliquer la tâche de Genesio.

La direction devra donc évaluer les avantages financiers d’une éventuelle cession et ses conséquences sportives.

Pour le moment, la Fiorentina n’a pas formulé d’offre officielle connue, et l’OM n’a pas annoncé son intention de vendre Højbjerg.

Mais les nouvelles estimations publiées en Italie confirment que le dossier reste d’actualité. Avec un prix évoqué entre 10 et 15 millions d’euros et les contraintes financières pesant sur Marseille, l’avenir du milieu danois pourrait devenir l’un des sujets majeurs du prochain mercato hivernal.