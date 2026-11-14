L’Olympique de Marseille pourrait connaître un mercato hivernal particulièrement mouvementé. Selon la presse italienne, la Fiorentina souhaite renforcer deux secteurs de jeu et s’intéresse notamment à Pierre-Emile Højbjerg. Le club florentin avait également envisagé le recrutement d’Emerson Palmieri l’été dernier. Deux titulaires importants de Bruno Genesio qui pourraient donc se retrouver au cœur des discussions, alors que l’OM doit poursuivre ses efforts financiers avant son prochain passage devant la DNCG.
La Fiorentina pourrait-elle venir compliquer les plans de Bruno Genesio cet hiver ? Alors que l’Olympique de Marseille vient de retrouver une dynamique positive en Ligue 1, plusieurs joueurs importants de son effectif continuent de susciter l’intérêt de formations étrangères.
Dans un article publié le 13 novembre par Tuttomercatoweb, le journaliste italien Niccolò Ceccarini détaille les ambitions de la Fiorentina pour le prochain mercato.
Le club toscan souhaite recruter un milieu capable de participer aux deux phases de jeu, mais également un latéral gauche. Deux postes occupés à Marseille par Pierre-Emile Højbjerg et Emerson Palmieri, dont les profils ont tous les deux retenu l’attention des dirigeants florentins.
Højbjerg toujours dans le viseur de la Fiorentina
La priorité du club italien semble désormais clairement identifiée : renforcer son entrejeu.
Selon Tuttomercatoweb, la direction de la Fiorentina souhaite offrir à son entraîneur Paolo Vanoli un milieu expérimenté, capable de récupérer des ballons tout en participant à la construction du jeu.
Dans cette perspective, Pierre-Emile Højbjerg figure toujours parmi les principales pistes étudiées.
Le Danois est particulièrement apprécié pour son expérience internationale, son sens tactique et son leadership. Des qualités qui ont également attiré l’attention de la Juventus Turin ces dernières semaines.
Mais le dossier s’annonce compliqué. Niccolò Ceccarini précise que Højbjerg se sentirait bien à Marseille et ne semblerait pas disposé à quitter le club en cours de saison.
Une position qui contraste avec les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, selon lesquelles le joueur ne serait pas opposé à rejoindre la Juventus dès janvier.
Ces échos contradictoires entretiennent l’incertitude sur ses intentions réelles.
D’après la presse italienne, l’OM pourrait réclamer environ 15 millions d’euros pour envisager son transfert, même si aucun montant n’a été confirmé officiellement.
Emerson Palmieri, une autre piste déjà étudiée par la Fiorentina
Mais Højbjerg n’est pas le seul Marseillais évoqué dans les réflexions du club italien.
Toujours selon Niccolò Ceccarini, la Fiorentina avait également envisagé de recruter Emerson Palmieri lors du dernier mercato estival.
Les dirigeants florentins avaient finalement privilégié leur investissement sur Víctor Valdepeñas, recruté au Real Madrid.
Pourtant, le dossier du latéral gauche n’est pas totalement réglé à Florence.
La Fiorentina souhaite toujours renforcer ce secteur en janvier, malgré le retour attendu de Fabiano Parisi, actuellement indisponible.
Cette recherche pourrait donc replacer le profil d’Emerson parmi les possibilités étudiées.
Il faut toutefois préciser que Tuttomercatoweb n’annonce pas de nouveaux contacts entre la Fiorentina et l’OM concernant le défenseur italien. Le média rappelle uniquement l’intérêt manifesté durant l’été.
Comme nous l’évoquions récemment sur FCM, Emerson pourrait néanmoins disposer de nouvelles possibilités de départ en Italie.
Sous contrat jusqu’en juin 2027, avec une option pour une saison supplémentaire, le latéral reste un élément important de l’effectif de Bruno Genesio.
Deux titulaires difficiles à remplacer pour Genesio
Sur le plan sportif, ces deux dossiers posent une question importante à Marseille.
Højbjerg et Emerson font partie des joueurs régulièrement utilisés par Bruno Genesio, qui s’appuie sur leur expérience pour stabiliser son équipe.
Le premier occupe un rôle essentiel dans l’entrejeu, où il accompagne notamment la montée en puissance de Tochukwu Nnadi.
Le second apporte une solution expérimentée sur le côté gauche de la défense, un secteur où les alternatives restent limitées.
Leur éventuel départ lors du même mercato représenterait donc une difficulté majeure pour l’entraîneur olympien.
D’autant que Marseille vient d’enchaîner cinq victoires consécutives en Ligue 1, passant de la 17e à la 4e place du classement.
Une remontée spectaculaire qui repose notamment sur les ajustements effectués par Genesio et sur une meilleure stabilité collective.
Se séparer de deux titulaires en pleine saison pourrait fragiliser cet équilibre, surtout si le club ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour recruter leurs remplaçants.
La DNCG pourrait peser sur les décisions de janvier
Mais les considérations sportives ne seront pas les seules à entrer en compte.
Selon les informations de L’Équipe, l’OM pourrait être contraint de réaliser de nouvelles ventes cet hiver, les efforts consentis durant l’été n’ayant pas permis d’atteindre l’ensemble des objectifs financiers.
La direction doit notamment poursuivre la réduction de sa masse salariale, alors que le prochain passage devant la DNCG approche.
Dans ce contexte, Højbjerg pourrait représenter une opportunité financière importante, grâce à une éventuelle indemnité de transfert et aux économies réalisées sur son salaire.
Le dossier Emerson répond à une logique différente. Son contrat arrive à échéance en juin prochain, sous réserve de l’activation de son option, et son avenir reste incertain.
Pour Frank McCourt et la direction marseillaise, l’équation s’annonce donc particulièrement délicate : poursuivre les économies sans compromettre les résultats sportifs.
Déjà confronté à un effectif limité à certains postes, Bruno Genesio pourrait difficilement se permettre de perdre deux joueurs importants sans compensation.
La Fiorentina s’intéresse donc à un titulaire marseillais et a déjà envisagé le recrutement d’un second. Reste à savoir si le club italien transformera ces pistes en démarches concrètes lors du mercato hivernal.