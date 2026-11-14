L’Olympique de Marseille pourrait connaître un mercato hivernal particulièrement mouvementé. Selon la presse italienne, la Fiorentina souhaite renforcer deux secteurs de jeu et s’intéresse notamment à Pierre-Emile Højbjerg. Le club florentin avait également envisagé le recrutement d’Emerson Palmieri l’été dernier. Deux titulaires importants de Bruno Genesio qui pourraient donc se retrouver au cœur des discussions, alors que l’OM doit poursuivre ses efforts financiers avant son prochain passage devant la DNCG.

La Fiorentina pourrait-elle venir compliquer les plans de Bruno Genesio cet hiver ? Alors que l’Olympique de Marseille vient de retrouver une dynamique positive en Ligue 1, plusieurs joueurs importants de son effectif continuent de susciter l’intérêt de formations étrangères.

Dans un article publié le 13 novembre par Tuttomercatoweb↗, le journaliste italien Niccolò Ceccarini détaille les ambitions de la Fiorentina pour le prochain mercato.

Le club toscan souhaite recruter un milieu capable de participer aux deux phases de jeu, mais également un latéral gauche. Deux postes occupés à Marseille par Pierre-Emile Højbjerg et Emerson Palmieri, dont les profils ont tous les deux retenu l’attention des dirigeants florentins.

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