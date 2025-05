Mercato OM : Le prix du transfert de Luis Henrique revu à la baisse ?

Auteur d’une saison plus que réussie pour Luis Henrique, le joueur devrait s’envoler vers Milan dans les semaines à venir. Après avoir longuement négocié avec l’Inter, le prix que pourrait toucher l’OM serait enfin connu !

L’OM doit vendre durant ce mercato ! Malgré une qualification en Ligue des Champions et une deuxième place assurée pour le club, les Phocéens ont besoin d’argent afin d’amortir certains transferts effectués l’été dernier et d’acquérir de nouveaux joueurs compétitifs. Une mission pas si simple alors que le club a toujours peiné pour réaliser de belles plus values sur ses ventes, au cours de ces dernières années.

Mais cette fois-ci, l’OM ne compte plus reproduire les erreurs passées et capitaliser sur ses joueurs ayant la cote afin d’en tirer le prix fort. Et récemment, c’est Luis Henrique qui devrait quitter la Canebière afin de s’envoler en Italie, où l’Inter Milan souhaite s’offrir ses services. À 23 ans, l’ailier brésilien a donc disputé sa dernière saison sous les couleurs de l’OM, inscrivant neuf buts et neuf passes décisives.

Une fourchette de prix entre 21 et 27M€ pour l’OM ?

Mais si les questions autour du prix du joueur font débat, l’OM ne souhaite pas le brader. En effet, l’Inter était prêt à mettre 25 millions d’euros maximum, alors que l’OM en réclamait 30 millions au minium. Finalement, d’après des informations du média italien Calciomercato, les dirigeants des deux camps seraient parvenus à un accord situé entre 21 et 27 millions d’euros ! Une fourchette assez large incluant plusieurs bonus, expliquant le flou sur le prix exact.

Et si l’OM arrive à tirer aux alentours de 25 millions d’euros pour le joueur brésilien, cela constituerait une de ses plus belles ventes de son histoire. Un transfert qui pourrait se retrouver environ dans le top 4 des départs phocéens, à égalité avec le milieu Zambo-Anguissa, parti pour environ 25 millions d’euros également. De quoi renflouer les caisses à l’aube d’un mercato qui s’annonce, encore une fois, mouvementé sur la Canebière.